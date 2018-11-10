ETtoday東森寵物雲實體店面11月10日正式開幕

蕭敬騰擔任親善大使。圖：業者提供

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左起浪live代表、ETtoday新聞雲總經理陳安祥、蕭敬騰、「毛小孩活菩薩」林孟勳。圖：業者提供

ETtoday新聞雲宣布跨足實體店面經營，11月10日熱情開幕！這是ETtoday新聞雲打通線上、線下的一個重要里程碑，ETtoday新聞雲擁有26個粉絲團，其中，寵物雲是擁有158萬粉絲的大型寵物社群，可說是全台最大的寵物粉絲團，裡頭盡是喜愛動物、熱愛毛小孩的粉絲們。

東森集團是在今年10月入主之前無預警倒閉的寵物連鎖店動物王國，搶攻毛小孩商機。計畫從虛擬走入實體，未來能夠提供線上的讀者們完整的服務，建立起全面化服務的寵物生態鏈，不僅能與傳統店頭市場做出區隔，也能回饋給讀者最優質的服務。

「ETtoday東森寵物雲」透過無障礙行銷提供完整的服務，讓毛小孩的食、衣、住、行更加精彩。此外除了販售寵物用品、寵物美容等服務外，未來也將提供認養機制，並計劃提供寵物義診、愛心募款箱及開辦講座，期望所有動物都有溫暖的家，這是寵物雲商店的精神與目標。未來更將持續展店，帶領成為全台寵物第一品牌。

ETtoday新聞雲透過即時、友善的社群互動跟分眾經營，成立七年來，擁有海內外破1600萬名粉絲，ETtoday內容觸及台灣超過85%的網友，已成為全台最具影響力的新聞網站，ETtoday榮獲ComScore五個第一：跨平台總瀏覽量、總造訪次數、每位訪客觀看頁數第一名；Mobile，月不重複訪客、Mobile 總瀏覽量第一名。

根據ComScore調查，新聞雲深受Z世代喜愛，是年輕族群常看的新聞平台第一名。現在東森集團正式入住寵物實體商店，線上線下成功整合，逐步擴大事業版圖，提供粉絲更全面的服務。

(工商 )

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