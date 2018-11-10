台南》高思博麻豆後援會成立 與支持者大嗑西瓜

高思博（右三）麻豆後援會成立，台上的麻豆公五市場自救會成員一起與高思博吃掉代表民進黨的西瓜。（劉秀芬攝）

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國民黨籍台南市長候選人高思博麻豆後援會10日成立，現場支持者熱情高喊當選聲不斷，並由麻豆第五市場受災戶授旗，致贈西瓜給市長候選人高思博，在台上大口吃西瓜，一起大喊要翻轉，讓長期以來曾文區藍軍政治沙漠地，渲染出力拚翻轉的氛圍。

國民黨籍市議員候選人尤榮智也來站台，他表示，國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜都快上了，台南也要給高思博、尤榮智機會一起上。高思博也幽默說，拜託大家站在解決自己、台南及所有台灣人的問題立場，不要投西瓜，可以投給鳳梨、芒果、虱目魚、洋香瓜等來拚經濟，讓生活恢復正常。

麻豆第五市場自救會長郭黃秀蓮表示，她雖為民進黨黨員，但綠營在台南執政20年已脫離民心太遠，許多鄉親一輩子打拚買下來的房子跟市場攤位，竟然一夕之間化為烏有，這次一定要翻。也有攤商表示，希望高思博當選市長可以承諾照顧百姓生存，不要像民進黨一樣選前騙選票、當選騙鈔票。

出席的麻豆第五市場自救會攤商表示，賴清德調漲租金與民爭利，還有攤商因向市府提告而被驅逐離開市場。台南市長候選人高思博表示，他當選後會還市民一個幸福城市，並且保證攤商基本權益及維護每個居民的財產權。

今日活動麻豆攤商及附近民眾熱情參與，現場喊當選聲不斷。高思博表示，市政府不能夠違法濫權，甚至讓人家懷疑迫遷背後是否隱藏不可告人的祕密。高思博承諾，他當選後不但要還給麻豆受迫者公道，也要還給全台南公義的未來。

(中時 )

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