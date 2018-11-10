台南》高思博麻豆後援會成立 與支持者大嗑西瓜

2018年11月10日 19:07 中時 劉秀芬

國民黨籍台南市長候選人高思博麻豆後援會10日成立，現場支持者熱情高喊當選聲不斷，並由麻豆第五市場受災戶授旗，致贈西瓜給市長候選人高思博，在台上大口吃西瓜，一起大喊要翻轉，讓長期以來曾文區藍軍政治沙漠地，渲染出力拚翻轉的氛圍。

國民黨籍市議員候選人尤榮智也來站台，他表示，國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜都快上了，台南也要給高思博、尤榮智機會一起上。高思博也幽默說，拜託大家站在解決自己、台南及所有台灣人的問題立場，不要投西瓜，可以投給鳳梨、芒果、虱目魚、洋香瓜等來拚經濟，讓生活恢復正常。

麻豆第五市場自救會長郭黃秀蓮表示，她雖為民進黨黨員，但綠營在台南執政20年已脫離民心太遠，許多鄉親一輩子打拚買下來的房子跟市場攤位，竟然一夕之間化為烏有，這次一定要翻。也有攤商表示，希望高思博當選市長可以承諾照顧百姓生存，不要像民進黨一樣選前騙選票、當選騙鈔票。

出席的麻豆第五市場自救會攤商表示，賴清德調漲租金與民爭利，還有攤商因向市府提告而被驅逐離開市場。台南市長候選人高思博表示，他當選後會還市民一個幸福城市，並且保證攤商基本權益及維護每個居民的財產權。

今日活動麻豆攤商及附近民眾熱情參與，現場喊當選聲不斷。高思博表示，市政府不能夠違法濫權，甚至讓人家懷疑迫遷背後是否隱藏不可告人的祕密。高思博承諾，他當選後不但要還給麻豆受迫者公道，也要還給全台南公義的未來。

(中時 )