新北市環保小局長出動！挑戰擔任「一日清潔隊長」

2018年11月10日 19:08 中時 葉書宏

第六屆新北市「環保小局長12堂課」系列活動開課！環保局今（10）日舉辦「一日清潔隊長」主題課程。（葉書宏翻攝）

第六屆新北市「環保小局長12堂課」系列活動開課！環保局今（10）日舉辦「一日清潔隊長」主題課程。（葉書宏翻攝）

第六屆新北市「環保小局長12堂課」系列活動開課！環保局今（10）日舉辦「一日清潔隊長」主題課程。（葉書宏翻攝）

第六屆新北市「環保小局長12堂課」系列活動開課！環保局今（10）日舉辦「一日清潔隊長」主題課程，由局長劉和然與環保小局長們一起揭開序幕，課程內容包含黃金資收站實作、清潔隊出勤及資收場巡禮，讓所有環保小局長體驗一場不一樣的環保之旅。

劉和然表示，「環保小局長推動計畫」於102年首度推動，由新北市各國小遴選出環保小局長，每位小局長必須參加由環保局特別設計的12堂環保主題課程，讓孩子透過觀察體驗、實作參與及互動，廣泛並深入地了解環保的重要，獲得孩子與師長的熱烈迴響。這系列課程由「一日清潔隊長」揭開序幕，希望讓小局長們了解除了市民朋友的努力外，還有一群默默付出的清潔隊員、里長與志工們，使城市環境維持乾淨，垃圾有效變資源；也了解到乾淨清潔及妥善的廢棄物處理是維護城市環境的基礎動力，是打造循環永續城市不可或缺的力量。

「一日清潔隊長體驗」包含了系列課程的前三堂課，第一堂課「黃金資收站實作」，帶領小局長前往三重區順德里黃金資收站，實際體驗資收站運作過程，並且認識順德里資收金回饋於社區整體營造的多元利用，包含里內綠美化、打造屋頂農場、復育生態環境、設置省水節電設施、關懷長輩及舉辦共餐活動等多元用途。課程也安排小局長手作植栽DIY，親自用雙手觸碰土壤，感受到綠意及生命的喜悅。

第二堂課「清潔隊出勤體驗」，為了讓小局長們對清潔隊員每日清掃街道、整頓環境的辛勞感同身受，安排「巡線收運前的行前檢查」及「環境大整頓」任務體驗，從垃圾車出勤前的三油三水檢查開始，讓小局長瞭解隊員們在值勤前有哪些所需的準備動作。

環保局也特別設計了三大闖關學習區，包括「認識登革熱」、「隨手撕廣告還我漂亮電線桿」及「清溝除污通暢水溝」，讓小局長們澈底化身為清潔隊員，從活動中學習病媒蚊孳生源清除相關知識；此外，小局長們還實際搭上高空作業車撕除小廣告，體會撕除高空小廣告的不易與辛苦。而認識登革熱更是不可缺少的重點，透過專業的防蚊師進行解說及有獎徵答的互動，每個小局長都能成為學校中的防疫小尖兵。

第三堂課小局長們來到中和資源回收場，認識資源回收物收運時如何粗分類，資收物回場後如何細分類。所有的小局長都親自登上資源回收車，挑戰在短時間內將資收物分類完成，體驗清潔隊員平日出勤時分類的辛勞和手腳靈敏度。此外，也造訪中和區資收場特有的「電器修繕」及「腳踏車修繕」區域，由中和清潔隊員的維修達人現場為大家示範自行車及家電修繕，讓小局長們學會惜物愛物的精神，期望能激發小局長們的創意巧思，化腐朽為神奇，將校園裡的資源回收物重現生機。

環保局表示，小局長們完成今日充實又精采的三堂課程後，紛紛表示清潔隊員實在太辛苦了，回到學校一定要跟大家宣導，垃圾不落地、隨手撕小廣告、作好巡倒清刷杜絕登革熱，讓我們的環境更乾淨。

接下來的每堂課都是環保局業務重點精華，內容包括惜食生活、低碳改造、空氣品質、污染稽查及水質保護等，期望讓孩子們更了解環保工作的各種面向，將課堂所學落實於日常生活，並轉化為行動，號召老師、同學及家人一同落實環保，更期待這些小小種子們能在新北市的各個角落成長茁壯，結出環境保育的豐碩果實。

(中時 )