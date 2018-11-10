海上最大日式浴場初體驗！「鑽石公主號」全新9天航程今日啟航

2018年11月10日 19:10 中時 徐力剛

船上設有海上最大日式浴場Izumi，舒緩旅客疲憊身心。（圖片提供／公主遊輪）

Kai海壽司配備專業師傅現場製作美味壽司。（圖片提供／公主遊輪）

看好亞洲遊輪市場發展，公主遊輪旗下「鑽石公主號」今天首次採用共母港形式出航，包括台灣基隆港、日本橫濱港，航線遍佈東京、名古屋、大阪及沖繩等地。

以濃厚日式風情著稱的「鑽石公主號」，2017年船隻部分翻新，新增奢享床墊、Discovery 探索營等設施，帶給旅客舒適旅遊體驗。全新改裝的鑽石公主號匯聚4大特色，輕易擄獲旅客芳心，其一，獨家日式活動，啟航舉辦「清酒鏡開」儀式，船隻離港時以木槌敲破清酒桶上蓋，將酒倒入方型木杯，祈求航行平安;其二，海上最大日式浴場Izumi，船上擁有全球最大日式海上浴場，佔地250坪寬敞面積，使用石材搭建內、外浴池，夜晚微涼海風吹拂，旅客盡情沐浴溫水，抬頭享受星光美景。

其三，日式餐廳Kai海壽司，利用船隻停靠港口期間，補足新鮮漁獲食材，師傅現點現做美味日料，滿足饕客挑惕味蕾。主餐廳同步供應日式套餐早餐、午晚餐，而Buffet自助餐則提供拉麵、壽司吃到飽等多樣化選擇;其四，觀賞《絲•密/ The Secret Silk》歌舞秀，鑽石公主號找來獲得奧斯卡獎、東尼獎及葛萊美獎的作曲家Stephen Schwartz合作，打造《絲•密》歌舞秀，以亞洲寓言故事「白鶴報恩」為靈感，巧妙結合中西方風情，加入冒險、浪漫與魔法元素，帶給觀眾震撼體驗。

鑽石公主號全新「東京、名古屋、大阪、沖繩9日遊」航程，出發時間為2018年11月10日、11月18日、11月26日和2019年2月19日、2月27日、3月7日、3月15日，共7大航次，帶領旅客徜徉海洋之美。

(中時 )