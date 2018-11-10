外賣年菜商機夯～「2019食全十美年菜」早鳥優惠最低下殺82折

2018年11月10日 19:10 中時 徐力剛

「B組諸事大吉」囊括5道經典菜品，帶給饕客舌尖上的感動。（圖片提供／中保無限）

華人社會重視過年圍爐，美味年菜更是必備，現代人工作繁忙，外帶年菜成為首選。中保無限攜手復興空廚推出「2019食全十美年菜」，即日起至12月31日開放預購，早鳥最低享82折優惠。

此次年菜有2種組合，「Ａ組諸事大昌」內含5道經典功夫菜餚，包括珍品佛跳牆、開運泰式咖哩黃金鯧、私房無錫排骨、蜜汁雙方和冠軍八寶芋泥，其中「珍品佛跳牆」做法繁複，先以洋蔥、紅蘿蔔、西芹為食材，加入豬大骨、老母雞熬煮3小時入味，強調不添加雞粉製作高湯，搭配大甲芋頭、花菇、雞腿肉、排骨、魚皮、豬肚、豬腳、鴿蛋、蒜頭、干貝、鮑魚片等，經過炸、滷、泡及蒸多道工法烹飪，帶來全新味覺饗宴。

「B組諸事大吉」端出5道菜品，有福祿鹽水金雞、富貴紹興蝦、干貝櫻花蝦油飯、鴻運紅燒獅子頭、黃金起司條等，人氣商品「鴻運紅燒獅子頭」考驗主廚控制火侯功力，獅子頭以肥瘦比3:7豬後腿肉為食材，佐以薑末、荸薺調味，揉捏成型入鍋油炸，上桌前再加入香菇、米酒、醬油與白菜煨煮，獅子頭軟嫩入口即化，讓人欲罷不能。

針對大家庭推出「雙套年菜組合」，可任選A+A、A+B、B+B，合購原價 5376元，早鳥優惠價4388元，下殺約82折優惠;單筆消費滿3000元以上，提供免費宅配服務。

(中時 )