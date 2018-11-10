MiLB》不甩外界質疑聲浪 宋文華霸氣道：成功並非來自別人看法

2018年11月10日 19:18 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

22歲的宋文華今年迎接旅美首個球季，19場出賽留下3敗的數據，僅管因此出現不少聲音對他的技術提出疑問，但宋文華仍正面且堅定地表示：「我的成功並非來自別人的看法。」他會繼續往自己的目標邁進，並持續挑戰更難的任務。

宋文華高中時球速就超過150公里，從平鎮高中畢業後決定挑戰美職，獲得教士隊合約後，宋文華一步一步實現自己的夢想，今年他從短期1A起步，19場出賽均後援登板，總計20局的投球繳出3敗、自責分率10.8的成績。

雖然成績不盡理想，但宋文華樂觀表示：「今年狀況不好，但能穩定出賽，代表我的身體還是健康的。不過8月體力有點下降，控球、球速都不好，被對手掌握住機會。」

談及美國與台灣的不同時，宋文華說：「美國打者看到好一個眼的球就會積極出棒，不管打好或打壞，他們的攻擊欲望都很強，會讓投手想投開一點。經過這一年我更了解美國打者的習性，也跟教練還有隊友交流過，一起討論如何應付美國打者。」

此外，教練也在球季快結束時鼓勵宋文華，不要太在意第一年的成績，不過明年對宋文華來說相當重要，提醒他要更注意體能以及技術的提升。

宋文華在業餘時期就因為投手丘上的表現獲得高度關注，但隨著旅外首年成績不理想，出現不少懷疑宋文華能力的聲音，不過他並未因此有負面想法，「一個人的成功不是於決定別人怎麼看你！我會持續要求自己進步，每當達到一個目標後，就要設定下一個目標繼續去進步、去努力。」

「人本來就不可能一直維持在最好的狀況，季賽這麼長，一定會起起伏伏，可能就是要在狀況好的時候更專心面對每一顆球。未來持續出賽最重要，不管先發或中繼我都不會排斥、都願意嘗試，明年看能不能上到2A。」宋文華說。

(中時電子報)