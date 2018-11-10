新竹》侯友宜為楊文科站台：11月24日互祝恭喜

2018年11月10日 19:53 中時 莊旻靜

國民黨新北市長候選人侯友宜（右二），10日晚間出席新竹縣長候選人楊文科（右三）的民歌之夜站台，期望11月24日2人能互祝恭喜。（莊旻靜攝）

國民黨多名各層級候選人，10日晚間出席民歌之夜。（莊旻靜攝）

新竹縣長候選人楊文科10日晚間舉辦民歌金曲之夜，不少人參與。（莊旻靜攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜同日與同黨新竹縣長候選人楊文科，先在湖口鄉徒步掃街，又參與在竹北市的民歌之夜，侯友宜說，他跟楊文科都曾做過「副的」，但2人也曾做過很久的「正官」，他期望2人站在一起，「副的對副的，就是副副得正」，期望能在11月24日勝選，互說聲恭喜。

侯友宜說，他與楊文科背景相似，都出身普通家庭，也從基層公務員開始做起，並擔任數十年公職，「雖然很多人都說副手選不上」，但他希望與楊文科一起「副副得正」。侯友宜也表示，現今對立嚴重，他們也因此願意挺身而出，未來若上任將不分藍綠，在有限的歲月中，將自己奉獻給熱愛的國家。

侯友宜先後陪同楊文科在湖口、竹北造勢，也受到不少民眾歡迎。楊文科表示，他在擔任中科局長時，即認識當時在擔任警政署長的侯文科，當時中科發生社會案件，侯友宜協助穩定治安，使外商能安心在中科繼續投資，也借助他的旋風，帶動選情與氣勢。

楊文科10日晚間也對參與民歌之夜的民眾敘述他的政見，包含生育補助第3胎到5萬、營造更多親子主題公園等，希望能懇請支持。楊文科也說，侯友宜將北部的旋風帶到南部，造成北旋風南韓流，使國民黨氣勢大振，也不負其名「重情重義重友誼」，期望兩人都能順利當選。

楊文科10日行程滿檔，上午先去尖石鄉出席同黨鄉長候選人曾國大、縣議員候選人劉建民競選總部成立大會，下午則掃街、晚上民歌之夜。

(中時 )