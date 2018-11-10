走路速度代表壽命長度！每秒能走「這距離」的人更長壽

圖／康健雜誌

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中時電子報
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研究顯示，快速邁開大步走，可以讓人更長壽、更健康。走路的速度是判斷一個人是否健康的重要指標。

※走路走得慢，可能是心肺或神經系統出了毛病，或是關節疼痛等多重原因造成。

過去曾有幾項研究指出，如果一個人走路的速度低於每秒0.6公尺，身體不健康、功能不健全的風險就大增。美國匹茲堡大學醫學博士及公共衛生碩士史圖登斯基（StephanieStudenski）綜合多項研究結果，想知道是否可以從走路速度來預測老年人的壽命。

參與研究的受試者按照他們平時的步伐走路並測量速率，平均值約是每秒0.92公尺。受試者平均年齡是73.5歲，大多數是白種女性。走路愈快的人，也被預期會活得愈久。尤其以75歲以上的族群最為明顯，他們未來10年的存活率隨走路速度而有很大的變化，男性從19～87％、女性從35～91％不等。

※研究顯示，一秒鐘可以走一公尺、甚至更快速的老年人，可以活得比較長壽。

研究人員表示，用走路的速度來計算壽命長度，就像用年齡、性別、健康情況、活動力、住院及抽菸史來判斷一樣精確，而且是一種簡單、不昂貴的方式，僅僅需要一個碼錶和一條走道。用步行速度來估計患者的壽命，可以幫助醫師為病人擬定一套更好而且個人化的照護計劃。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

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