台北》打悲情牌！柯P哽咽稱遭藍綠夾殺、自提大巨蛋爭議

「萬人應援挺柯P」柯文哲首場大型造勢10日登場。（杜宜諳攝）

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柯文哲首場大型造勢10日登場，柯爸柯媽到場力挺。（杜宜諳攝）

「萬人應援挺柯P」柯文哲首場大型造勢10日登場，柯文哲晚間7點在萬人簇擁下步入會場，他致詞時大打悲情牌，他說，此次缺乏政黨資源說完全不擔心是騙人的，但仍堅持心存善念盡力而為，另外也自提最大罩門大巨蛋爭議，但仍暗酸藍綠無法提解方，最後也向觀眾溫情喊話「 你們就是teamKP！ 讓台灣改變成真！」

柯文哲表示，這次沒有政黨資源，說完全不擔心是騙人的，但堅持心從善念盡力而為，相信有心要做一件事，全世界都會來幫你，因為有大家的幫忙，讓他在遇到挫折打擊，都能繼續堅持，你們就是我的市政團隊，就是teamKP ，是你們讓台灣改變成真 ，真正動力就是你們。

柯文哲表示，過去20年來，台灣在藍綠惡鬥下競爭力逐漸衰弱，2014年剛當市長時，當時他發現很多東西都讓他目瞪口呆，包含大巨蛋爭議，但大巨蛋蓋在那個地方並不是他選的， 與遠雄的不平等條約也不是他訂的，卻都要他承擔，但是生氣歸生氣，北市府仍堅持要一個安全的大巨蛋。

面對藍綠猛攻大巨蛋議題，柯文哲也不滿回擊，他說，丁守中主張立刻完工，但那是國民黨執政下的怪物 ；民進黨說當選要拆掉，「但可以拆掉早就拆了， 哪裡輪的到你！」

柯文哲數度提及自己無黨無派，一路走來遭到藍綠夾殺卻還能存活，柯也在柯爸、柯媽及太太陳佩琪的陪同下一起感謝民眾的支持，最後也帶領民眾大喊「台北的選擇柯文哲！1124投給4號！」

(中時 )

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