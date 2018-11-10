南投縣美術家聯展 181位藝術家傑作精銳盡出！

南投縣美術家聯展，在文化局登場！(廖志晃攝 )

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南投美術學會理事長廖述麟（左）現場揮毫作畫。(廖志晃攝 )
副縣長陳正昇（左），與美術家沈揮勝共賞傑作。(廖志晃攝 )

第3屆「南投縣美術家聯展」，邀集181位藝術家展出得意傑作，盛況罕見！副縣長陳正昇期勉美術家們，散播藝術文化種子，向下扎根，培養更多藝術創作人才，落實觀光首都、文化大縣願景。

南投縣美術家聯展10日在文化局揭幕，由南投美術學會理事長廖述麟主持，包括文化局長林榮森、議員賴燕雪、羅美玲及歷任美術學會會長及美術家都出席共襄盛舉；廖述麟表示，藝術即是生活，生活即是藝術，更是美的展現，181件匯集老中青3代藝術家的作品，件件都是南投珍貴的資產，更是南投藝術發展的投影，精采萬分，展期至11月21日，歡迎蒞臨欣賞。

陳正昇說，今年展出作品涵蓋水墨、膠彩、油畫、書法、立體、數位媒體等6大類12項，內容豐富多元，可以看出資深美術家的成長與蛻變，及年青一輩的成長。

林榮森表示，南投縣藝術家聯展過去都是與玉山美展合辦，由於縣長林明溱深感藝術是重要文化資產，就任後即指將聯展獨立辦理，讓美術家有更好的展現空間；希望藉由展覽激勵藝術創作能量，讓藝術家互相交流學習，砥礪成長，讓豐沛的藝術文化深耕南投、閃耀國際！

(中時 )

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