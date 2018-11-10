台南》高忠義提「幸福領航375」 主打青年就業、社福、觀光

無黨籍台南市議員候選人高忠義近日推出「幸福375」政見，承諾當選後市議員後，能協助青年本地就業，提供更好的醫療資源，並藉由增加觀光設施，帶動南科區觀光發展。（李其樺攝）

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台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）無黨籍市議員候選人高忠義，近日推出「幸福領航375」政見，希望未來當選後市議員後，能協助青年本地就業，提供更好的醫療資源，並藉由增加觀光設施，帶動南科區觀光發展。

高忠義指出，所謂「幸福領航375」，分別針對青年就業、觀光和社福提出若干政見，青年就業方面他提出「再生三支箭」，第一，包括市府扶助社會企業、合作企業、青年農業；第二，成立大台南銀行，提供青年創業貸款；第三，推動遠距就業，未來青年可以應徵國外工作，卻能留在台灣就業。

社福政策方面，高忠義提出「照顧老幼7錦囊」，包括幼教幼托平均補助、老人福利多樣化、台南市65歲以上民眾免繳健保費、利用公有閒置設施興辦公幼公托、辦理老幼共學、爭取大南科區區域級以上醫院、擴大行動醫療服務等政策。

觀光政策方面，高忠義提出「文創觀光5妙計」，分別是擴大觀光設施、文創觀光資源多語化，培訓多語導覽人才、祭典活動擴大國際行銷、興辦藍色公路坐船遊台南，以及改善觀光巴士，增設Tbike據點，增加親子腳踏車服務等。

高忠義表示，他贊成台南市長候選人蘇煥智提出的重建熱蘭遮城，同時台南也欠缺大型、國際化的主題樂園，未來市府應興建主題樂園、動物園、水族館等觀光設施，吸引國外的觀光客來台南玩。

(中時 )

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