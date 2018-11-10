驚！林志玲水桶腰現身紅毯認不出

志玲姐姐好身材全被遮住了。(取自新浪娛樂)

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中時電子報
馮紹峰害羞為妻子趙麗穎宣傳新戲。(翻攝微博)
趙薇粉嫩走紅毯。(取自新浪娛樂)
志玲姐姐真實身材。(本報系資料照)

台灣第一名模「志玲姐姐」林志玲在兩岸人氣紅不讓，今（10日）受邀擔任第34屆大眾電影百花獎頒獎典禮主持人，特地以馬尾造型現身第27屆中國金雞百花電影節閉幕式紅毯，整個人看起來青春又亮麗，只是不少網友就直言志玲姐姐EQ出包，身上那件禮服讓她看起來胖了不少。

今晚百花獎紅毯上星光熠熠，包括吳京、趙薇、黃曉明、張涵予、張譯、馮紹峰、周冬雨等一票明星皆盛裝出席，其中林志玲身穿著復古格紋長裙就掀起網友熱議，驚訝原來志玲姐姐也有穿錯衣服的時候，「打零分，還好顏值線上hold住了」、「顯胖」、「我眼花了，看不到腰了」、「全靠臉在撐」。

另外，新婚不久的馮紹峰與趙麗穎感情甜蜜蜜，在紅毯後台受訪時，還不忘為愛妻宣傳新戲《你和我的傾城時光》，害羞表情甜出汁。趙薇也回憶起當年憑著《花木蘭》、《致我們終將逝去的青春》分別拿下第30屆百花獎影后與第32屆百花獎最佳導演，直呼對這個獎感情很深，拿影后時自己還哭過。

第34屆大眾百花電影獎結果出爐，影帝后分別由《戰狼2》吳京、《十八洞村》陳瑾奪得，吳京也感謝大家喜歡《戰狼2》，他將繼續拍出更好的作品奉獻給大家。

(中時電子報)

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