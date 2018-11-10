猛轟光榮城市顏面無光 丁守中：要做都更市長！

2018年11月10日 20:21 中時電子報 綜合報導

齊聚五位台北市長候選人的電視辯論今天登場，國民黨候選人丁守中除主打台北市長柯文哲市政跳票連連，對年輕族群、長輩照顧不足，也強調台北不能50年不變，不能遇到大地震再重建。他有最強使命感與決心，要做「都更市長」，讓市民住的安全，會加強招商引資，加強青年創業扶助，讓市民安居樂業。他也高喊，柯文哲做不到的事，丁守中已經準備好，「讓丁守中來做」。

丁守中說，柯文哲執政若好，他不會出來參選。但柯文哲不但四年執政花了七千億沒有建樹，連政績都是要幕僚準備好用念的。以年輕人失業率來說，台北最高，新北最低，台北25到29歲族群失業率高達9.2%，比全國高2到3%，這不是冷冰冰的數字，而是代表年輕人的失望無助。他強調，年輕人不是需要電音趴，需要的是工作機會，與前任市長比，柯市府執政成績簡直是「顏面無光」。

丁守中今天在辯論中作以上表示，他並如先前承諾，公布由會計師簽證的競選募款與支出帳目。他也抨擊，柯文哲先對兩岸一家親道歉，民調下滑後又反悔；為爭取藍軍選票而支持婦聯會，綠營反彈後，又為支持轉型正義道歉。一個政治人物如果沒有核心價值，中心思想變來變去，騙來騙去，騙藍騙綠騙北京，自己過去4年提出政見也都全部跳票，這就是「政治大騙子」。

他也說，對重大政策理念，丁守中絕對透明清楚，不會掩飾，不會假裝，投丁守中不會買到假貨。因為選市長，人格特質很重要，須有自己理念。反觀柯文哲政策反覆變動，一方面對中國大陸講兩岸一家親，又去拜訪台獨教父李登輝，還要求見被貪污判刑的陳水扁，一個有格調的政治人物不會變來變去，還反覆道歉。

丁守中也說，柯文哲每當政績不好就會推給前任，年輕人失業率不只跟新北市比而顏面無光，跟柯文哲上任之初也是相差甚遠 ，所以高雄有北漂青年的問題，台北出現西漂問題，年輕人都要西進大陸找工作、讀書，因為台北市經濟不但早已輸給東京、首爾、上海、北京。再給柯四年，恐怕連東南亞城市都會輸了，

丁守中並批評，物化歧視女性的現象不打破，城市不可能進步；柯文哲多次爭議發言，例如「重男輕女是生物本能」、「女人漂亮只能做櫃姐」、「外籍新娘進口30萬」、「女性30歲不結婚是國安危機」等諸多失言，若年輕人耳濡目染，怎麼做到性別平等？他更承諾，當選後，小內閣3分之1將成員由女性擔任。

對於長輩的照顧，丁守中說，台北市長輩對長者照顧的滿意度27.2%，是全國最低，北市財政最好，人力最豐的北市竟然無法照顧好長輩，日間安養中心，服務員員額都不足，連全台最基本的重陽敬老金都沒有。

丁守中強調，雖然現在是網路時代，有些政治人物對網紅有樣學樣，但市長若拚網路不修馬路，這樣合理嗎？他也說，德國總理梅克爾貝向來被人說無趣、東德灰老鼠，但她恢復德國榮耀，德國成為歐盟霸主；又如破產的底特律市，市長用低調紮實方式，讓底特律回復生機，今天台北市不需要搞笑、作秀、討喜的市長，丁守中或許無趣，但「丁守中會做事」，國會優良表現可以證實。

(中時電子報)