再創輝煌！王品「榮耀配角.金馬盛宴」活動星光熠熠

金馬執行長聞天祥（右一）與活動大使賈靜雯（右二）親臨「榮耀配角.金馬盛宴」會場。（圖片提供／王品牛排）

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特色菜「櫻桃鴨胸佐芋香鴨肝」肉質軟嫩不柴，搭配鴨肝特有香氣滋味一絕。（圖片提供／王品牛排）
「金馬55紀念版胡桃葉寵物除味抗菌洗毛精」讓毛小孩洗澡更便利。（圖片提供／ Never BAC）

第55屆金馬獎頒獎典禮將於11月17日盛大舉行，王品牛排攜手2018金馬國際影展舉辦「榮耀配角.金馬盛宴」活動，金馬執行長聞天祥與活動大使賈靜雯親臨現場，搭配主持界新星Lu Lu黃路梓茵的詼諧訪談，現場歡笑聲不斷。

「榮耀配角.金馬盛宴」星光熠熠，活動現場邀請藝人賈靜雯、路嘉怡、men’s uno 冠軍蕭郁軒、蘇打綠團長阿福及KOL馬丁垃圾話、黃沐妍等人盛裝出席，宛如置身金馬紅毯。走入會場，特色鮮花裝飾布滿全場，由TIGER Wedding、Nous我們・婚禮實驗室及I LYNN Wedding 婚禮佈置共同合作，盡顯高貴典雅氛圍。

開幕晚宴呼應金馬55「面對電影，每個人都是配角」主軸，王品牛排與Never BAC無菌生活、法國翡馬紅酒、Martine Guerrand Hermès 等合作，推出「花綻繆思*金馬盛宴」套餐，以花入菜佐以頂級食材，帶給饕客舌尖上的感動。

Never BAC「金馬55紀念版胡桃葉寵物除味抗菌洗毛精」，延續金馬「光與影」風格，外包裝採黑、金雙色為主視覺設計，搭配熱銷「胡桃葉」款式，強調不添加酒精，能有效達到除臭、抗菌、止癢功效，讓家中毛小孩洗澡更加便利，並作為2018金馬影展指定貴賓禮品。

(中時 )

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