班鐵翔大婚 拐拐性感露「北半球」

2018年11月10日 20:26 中時 洪秀瑛

伊正全家福。（粘耿豪攝）

衛子雲。（粘耿豪攝）

王夢麟。（粘耿豪攝）

班鐵翔出道近40年，演藝圈人緣不錯，婚宴上，老中青星光熠熠，先前染毒的江俊翰有受邀卻因故缺席，疑擔心成焦點而神隱，他經紀人表示，江俊翰因陪媽媽所以無法前往。其他賓客包括康凱、拐拐、藍鈞天、阿布等，無法到場的張國立、歸亞蕾、楊謹華、天心、王傳一等錄VCR祝福。

王夢麟戴口罩，邊走邊讓蔡閨攙扶入場，虛弱模樣令人憂心，他事後受訪，聲音宏亮，解釋與班鐵翔多年前在聚會上認識，可能2人年紀差不多，特別投緣，他現在出門很低調，習慣戴口罩、帽子，喉部去年開過刀，「唱歌沒以前好聽，有點滄桑而已，可是還是有味道」，他體重從98到82公斤，強調和開刀無關，而是照鏡子時很討厭自己，於是靠快走、控制飲食減肥，為何入場時要帶口罩？他解釋：「我很低調，走路都靠牆邊，跟老鼠一樣。」

功夫巨星衛子雲曾演《小李飛刀》李尋歡打出知名度，現任台灣武術工會擔任理事長，他靠武術凍齡，昨完全看不出高齡72歲。他說，和班鐵翔早期合拍電影，去年他自導自演電影《武術奇蹟》也找班演出，班就像他弟弟一樣。拐拐穿得性感，放送雙峰，成為鎂光燈焦點，伊正和老婆鄒雅竹帶著2個女兒「步步」和「靚靚」，2個小女生遺傳父母漂亮的眼睛，拍照時相當淡定。

(中時 )