班鐵翔大婚 拐拐性感露「北半球」

拐拐。（粘耿豪攝）

友善列印
中時
伊正全家福。（粘耿豪攝）
衛子雲。（粘耿豪攝）
王夢麟。（粘耿豪攝）

班鐵翔出道近40年，演藝圈人緣不錯，婚宴上，老中青星光熠熠，先前染毒的江俊翰有受邀卻因故缺席，疑擔心成焦點而神隱，他經紀人表示，江俊翰因陪媽媽所以無法前往。其他賓客包括康凱、拐拐、藍鈞天、阿布等，無法到場的張國立、歸亞蕾、楊謹華、天心、王傳一等錄VCR祝福。

王夢麟戴口罩，邊走邊讓蔡閨攙扶入場，虛弱模樣令人憂心，他事後受訪，聲音宏亮，解釋與班鐵翔多年前在聚會上認識，可能2人年紀差不多，特別投緣，他現在出門很低調，習慣戴口罩、帽子，喉部去年開過刀，「唱歌沒以前好聽，有點滄桑而已，可是還是有味道」，他體重從98到82公斤，強調和開刀無關，而是照鏡子時很討厭自己，於是靠快走、控制飲食減肥，為何入場時要帶口罩？他解釋：「我很低調，走路都靠牆邊，跟老鼠一樣。」

功夫巨星衛子雲曾演《小李飛刀》李尋歡打出知名度，現任台灣武術工會擔任理事長，他靠武術凍齡，昨完全看不出高齡72歲。他說，和班鐵翔早期合拍電影，去年他自導自演電影《武術奇蹟》也找班演出，班就像他弟弟一樣。拐拐穿得性感，放送雙峰，成為鎂光燈焦點，伊正和老婆鄒雅竹帶著2個女兒「步步」和「靚靚」，2個小女生遺傳父母漂亮的眼睛，拍照時相當淡定。

(中時 )

61歲班鐵翔今晚1500萬大婚 妻爆「體力變好」
驚！林志玲水桶腰現身紅毯認不出 具荷拉瀕臨崩潰！渣男友手握38秒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。