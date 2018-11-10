台南》市議員候選人推形象胖卡 話題性十足

民進黨台南市議員候選人陳俊安推出個人形象胖卡，自從去年起進行大北門區「百里走透透」，記錄所見所聞並行銷個人政見，受到選民歡迎。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
民進黨台南市議員候選人陳俊安推出個人形象胖卡，自從去年起進行大北門區「百里走透透」，記錄所見所聞並行銷個人政見，受到選民歡迎。（李其樺翻攝）
民進黨市議員候選人陳俊安投入參選後，每日定時開著胖卡和「大頭安公仔」一起上街頭拜票。（李其樺翻攝）
國民黨市議員候選人黃俊勝將宣傳車塗裝改造成西瓜造型，每日開著西瓜宣傳車趴趴走，政治諷刺意味濃厚。（李其樺攝）
國民黨市議員候選人黃俊勝推出西瓜宣傳車，另一面則彩繪風車和騎士，以西洋文學「唐吉訶德」自喻，要代表弱勢對抗不公不義。（李其樺攝）

台南市民進黨市議員候選人陳俊安推出個人形象胖卡，搭配「大頭安」公仔，進行選區「百里走透透」，引發許多正面迴響；另名國民黨台南市議員候選人黃俊勝，將貨卡彩繪塗裝成「西瓜」造型，每日開著西瓜宣傳車趴趴走，政治嘲諷和話題性十足。

陳俊安過去歷任前台南縣長蘇煥智秘書、台南縣府觀旅處處長、台南市府觀旅局局長，也是今年台南市參選市議員的新人當中，唯一一位政務官參選市議員。

陳俊安表示，自從去年11月宣布參選台南市議員後，和志工定期開著形象胖卡，在家鄉第二選區（北門、將軍、學甲、佳里、西港、七股）進行「百里走透透」，除了傾聽選民需求，當面爭取支持，也希望探訪瞭解當地故事。

陳俊安說，目前六區100個里已經全部跑完，親眼見證北門鹽田、174綠色隧道、庄廟陣頭等家鄉美景和人文風情，除了拍照記錄，也搭配文字分享在臉書粉絲頁，吸引超過萬人點讚，他的形象胖卡也受到許多選民歡迎。

參選台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）的國民黨候選人黃俊勝為了加強宣傳，特地將宣傳車車體彩繪塗裝成西瓜造型，車頭上懸掛「黃俊勝獨戰西瓜黨」標語，隱喻諷刺民進黨；另外一面則彩繪風車和騎士，以西洋文學「唐吉訶德」自喻，將為理想和弱勢奮戰到底。

連月來黃俊勝和競選團隊搭乘西瓜宣傳車走訪各地選區，西瓜彩繪宣傳車格外引人矚目，也讓不少選民看到後莞爾一笑，宣傳效果奇佳。黃俊勝希望選民今年底選舉能夠選賢與能，「看人而非看顏色投票，不再被政黨綁架，讓真正有能力的人出來為民服務」。

(中時 )

柯P立場搖擺遭強力檢驗 丁守中… 台北市青年失業率冠六都 王鴻薇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。