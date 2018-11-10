台南》市議員候選人推形象胖卡 話題性十足

2018年11月10日 20:27 中時 李其樺

民進黨台南市議員候選人陳俊安推出個人形象胖卡，自從去年起進行大北門區「百里走透透」，記錄所見所聞並行銷個人政見，受到選民歡迎。（李其樺翻攝）

民進黨市議員候選人陳俊安投入參選後，每日定時開著胖卡和「大頭安公仔」一起上街頭拜票。（李其樺翻攝）

國民黨市議員候選人黃俊勝將宣傳車塗裝改造成西瓜造型，每日開著西瓜宣傳車趴趴走，政治諷刺意味濃厚。（李其樺攝）

國民黨市議員候選人黃俊勝推出西瓜宣傳車，另一面則彩繪風車和騎士，以西洋文學「唐吉訶德」自喻，要代表弱勢對抗不公不義。（李其樺攝）

台南市民進黨市議員候選人陳俊安推出個人形象胖卡，搭配「大頭安」公仔，進行選區「百里走透透」，引發許多正面迴響；另名國民黨台南市議員候選人黃俊勝，將貨卡彩繪塗裝成「西瓜」造型，每日開著西瓜宣傳車趴趴走，政治嘲諷和話題性十足。

陳俊安過去歷任前台南縣長蘇煥智秘書、台南縣府觀旅處處長、台南市府觀旅局局長，也是今年台南市參選市議員的新人當中，唯一一位政務官參選市議員。

陳俊安表示，自從去年11月宣布參選台南市議員後，和志工定期開著形象胖卡，在家鄉第二選區（北門、將軍、學甲、佳里、西港、七股）進行「百里走透透」，除了傾聽選民需求，當面爭取支持，也希望探訪瞭解當地故事。

陳俊安說，目前六區100個里已經全部跑完，親眼見證北門鹽田、174綠色隧道、庄廟陣頭等家鄉美景和人文風情，除了拍照記錄，也搭配文字分享在臉書粉絲頁，吸引超過萬人點讚，他的形象胖卡也受到許多選民歡迎。

參選台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）的國民黨候選人黃俊勝為了加強宣傳，特地將宣傳車車體彩繪塗裝成西瓜造型，車頭上懸掛「黃俊勝獨戰西瓜黨」標語，隱喻諷刺民進黨；另外一面則彩繪風車和騎士，以西洋文學「唐吉訶德」自喻，將為理想和弱勢奮戰到底。

連月來黃俊勝和競選團隊搭乘西瓜宣傳車走訪各地選區，西瓜彩繪宣傳車格外引人矚目，也讓不少選民看到後莞爾一笑，宣傳效果奇佳。黃俊勝希望選民今年底選舉能夠選賢與能，「看人而非看顏色投票，不再被政黨綁架，讓真正有能力的人出來為民服務」。

(中時 )