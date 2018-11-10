台北市青年失業率冠六都 王鴻薇：改變成真 失業上升

2018年11月10日 20:28 中時電子報 綜合報導

韓國瑜帶來的韓流從高雄爆發，「北漂青年」成為矚目話題。不過台北市議員王鴻薇提出行政院主計總處今年一至六月統計數據，台北市15至24歲、25至29歲的青年失業率均高居六都之冠，尤其15至24歲青年失業率高達14.7%，比新北市7.8％高出1倍之多。她說，台北市長柯文哲根本是「改變成真、失業上升」，網紅市長不會做事、空喊口號。

她也質疑，從就業人口成長來看，前市長郝龍斌任內碰上金融海嘯，每年還平均創造一萬四千人工作機會，反觀柯市府從2015年至去年，平均每年僅創造四千多名就業人數，等於郝市府是柯市府三倍。更不可思議的是，去年全國經濟成長2.6%，北市就業人口數居然還衰退，柯Ｐ卻仍不知不覺。

國民黨台北市長候選人丁守中則說，青年失業問題還是與市府招商不力有直接關係。他未來會成立青年發展局，透過單一窗口協助青年解決就業創業問題，也會提供設籍台北市青年就學貸款零利率；籌資成立100億元青創基金；和企業、學校合作建置選秀平台，讓年輕朋友在校時就接觸業界，畢業直接適應職場，也縮短求職空窗期。

王鴻薇召開記者會做了以上表示，北市就服處則解釋，青年超過七成是大專以上畢業生，就業磨合期長達一至二年，導致摩擦性失業率高，與景氣也有關聯性，將加強和企業策略聯盟進行實習，協助青年準備履歷表及面試，以提高就業率。

(中時電子報)