防癌、排毒地瓜全包！但你知道為何「過午不能吃」嗎？

2018年11月10日 20:36 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

地瓜是排毒餐常客，但除了地瓜稀飯、烤地瓜，地瓜還能變出哪些創意料理？

《膳食纖維是白米的10倍》

地瓜富含膳食纖維，一碗地瓜的熱量約與一碗白米飯相等，但100克地瓜含2.4克膳食纖維，約為白米的10倍之多，如果地瓜連皮吃，纖維更豐富。

萬芳醫院營養師吳思諭指出，一般人就算每天攝取三蔬二果，纖維攝取量仍嫌不足，但是加上三餐各半碗地瓜，就能達到一天攝取20～30克膳食纖維的建議量。

攝取的纖維多能促進腸胃蠕動、清除宿便，降低發生便秘、痔瘡的機會，這就是地瓜有防癌、排毒功效的原因。

此外，地瓜還含有維生素A、C、鉀、鈣和β胡蘿蔔素等營養素，尤其β胡蘿蔔素能抗氧化、減少自由基對身體的傷害，降低心血管疾病風險。

吳思諭建議，可將白飯與地瓜以1：1比例搭配，較不會因突然改變主食而不習慣，或將地瓜當食材入菜也是好方法。

《過午不食地瓜的理由》

曾經風行一時的地瓜餐是將地瓜當早餐的主食，地瓜與米飯的比例為2：1，還要搭配兩種當季蔬菜和一種當季水果，才是充滿元氣的地瓜餐。地瓜餐創始人陳堅真在《時食養生法》一書中強調，養生不能只靠吃地瓜，還需多攝取蔬果，且她堅守「過午不食地瓜」原則，因地瓜所含的糖分仍高於米飯。

《糖尿、腎臟病患者少吃地瓜》

看似營養豐富的地瓜並非人人能吃，如糖尿病、腎病患者必須限量攝取。

地瓜豐富的纖維能促進腸胃蠕動，若腸胃不適就不建議吃；雖然膳食纖維能穩定血糖、血脂，但糖尿病患者攝取地瓜的份量仍需視病情由營養師建議，避免吃太多讓血糖升高；地瓜中也富含鉀，腎臟病人也要控制攝取量。

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(中時電子報)