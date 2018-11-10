桃園社造博覽會即起至18日登場

2018年11月10日 20:37 中時 蔡依珍

越配權益促進協會把姐妹們的故事，或是家鄉生活的點滴，繪製到小椅子上。(蔡依珍攝)

越配權益促進協會把姐妹們的故事，或是家鄉生活的點滴，繪製到小椅子上。(蔡依珍攝)

「桃園社造博覽會」10日起至18日在桃園展演中心盛大登場，今年以「天造地社」為主題，邀請近百組社區參展單位齊聚，規畫8大主題展區、上百場精彩的體驗、表演活動，展現社區與自然永續共生的理念，為呼應明年台灣「地方創生元年」，還加碼邀請韓、日、月的文創推手舉辦國際論壇，分享國際經驗，歡迎大家來探索桃園的故事。

副市長游建華說，桃園是全台灣人口成長最快的城市，升格以來已增加16萬人，市府推動社區營造不遺餘力，特別選在年底集合社區展現成果，除互相觀摩學習，也讓參觀民眾了解桃園社區發展的情況。

游建華也提到，今年最特別的是「社造國際論壇」，以「地方創生的各種可能」為主題，邀請韓國首爾綠色信託基金會董事李康晤、蟾蜍住宅社會企業執行長金美貞，日本若狹路活性化研究所代表理事田邊一彥、以及越南河內HeritageSpace藝術總監Anh Tuan Nguyen等，分別針對翻轉城市、微型經濟、在地活化及環境永續等議題，開放各界討論。

開幕時也同步發表《文化治理翻轉桃園》專冊，展現桃園升格為第六都後，近四年努力的文化建設成果，桃園提供友善創作環境給藝文團體，市民也有豐富多元的文化參與途徑，印證桃園已漸漸成為文化綠洲。

博覽會可以看到豐富的社造成果，像是專職於各式社群劇場的營造的台灣應用劇場發展中心，藉由劇場遊戲、多元族群劇場演出，讓移工得以抒解壓力與情緒，也分享給大眾遷徙來台的生命故事；青年藝術家林岳德，則以社區營造的手法，引動一群熱愛藝術，關心桃園的同好，透過創作作品，讓桃園的多元族群與在地文化被市民看見。

越配權益促進協會則邀請姐妹們在師長指導下，把姐妹們的故事，或是家鄉生活的點滴，繪製到小椅子上，讓她們看到椅子就想到故鄉的點滴，頻頻感謝文化局讓她們有學習的機會。

博覽會期間還可以走逛假日市集，或參加4場精選體驗遊程，回憶老桃園與老中壢，每日都將發放限量文創品，詳情請上「桃園社區營造博覽會」活動粉絲專頁查詢。

(中時 )