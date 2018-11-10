首創行進機捷上演出沉浸式戲劇 門票秒殺

2018年11月10日 20:50 中時 蔡依珍

《過站不下的心理時間》演出情形。(蔡依珍攝)

《過站不下的心理時間》演出情形。(蔡依珍攝)

《過站不下的心理時間》演出情形。(蔡依珍攝)

《過站不下的心理時間》演出情形。(蔡依珍攝)

《過站不下的心理時間》演出情形。(蔡依珍攝)

《過站不下的心理時間》團隊，左起為導演黃郁晴、影像設計李國漢。(蔡依珍攝)

「2018桃園鐵玫瑰藝術節」創先例，將戲劇搬上機場捷運列車，在行進中的列車演出《過站不下的心理時間》，成為全球首齣在機場捷運列車呈現的沉浸式戲劇演出，10日起至18日將連演10場。

桃園市政府藝文設施管理中心今年首度與桃園大眾捷運股份有限公司合作，以機場捷運沿線為背景，在時速100公里跨縣市移動的車廂內進行演出，透過搭乘機場捷運的過程，講述有關城市中移動與鄉愁的故事。

桃園藝文設施管理中心表示，台灣上班族平均每天花在通勤的時間約為37分鐘，大眾運輸工具占據民眾每日相當的生活篇幅，關於人生的希望與分離就在每個移動之中悄然發生，邀請國內優秀的新銳藝術團體黃/瑞/漢編導製作《過站不下的心理時間》，透過獨白與觀眾對話的形式，閱讀每位乘客的故事，啟發更多人生思索。

因在移動中的捷運上製作戲劇十分不易，為計算最佳的戲劇效果，又不影響捷運日常的運作，需要不斷的溝通及協調，所幸桃園捷運公司大力支持，克服許多行政與技術問題，特殊的演出呈現方式，10場門票開賣僅數小時即宣告全數售罄，首演更是獲得一致好評。

「2018桃園鐵玫瑰藝術節」由現任衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉先生擔任策展人，以《移動的鄉愁》為主題，嚴選每一齣好戲，邀請超過20齣、50場以上不同形式的節目及工作坊，提供觀眾多元的藝術鑑賞體驗，好戲持續熱賣中，請上桃園市政府藝文設施管理中心官網查詢。

(中時 )