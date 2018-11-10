搶搭雙11熱潮 11號候選人林學冠發起「1人1讚」做公益

搶搭雙11熱潮 11號候選人林學冠發起「1人1讚」做公益。（圖／曾麗芳）

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台中市東南區樹德里長余銘記（右），率先呼應林學冠，捐出參選里長的選舉補助款，做為里內愛心活動之用。（圖／曾麗芳）

台中市東南區市議員11號候選人林學冠，搭上雙11熱潮，發起「1人1讚做公益」活動，只要上林學冠的粉絲專頁「來按讚挺學冠」，按一個讚就捐出1票30元「選舉補助款」做公益！活動就在明天，11月11日「1人1讚做公益」活動正式啟動！

11月11日到林學冠的競選服務處親自來按讚，還有隱藏版限量加碼活動喔，只要秀出在學冠粉絲團按讚的畫面，就送冠軍咖啡掛耳包1包，來林學冠服務處按讚送愛心，還有咖啡「香」伴！

多年來持續做公益的林學冠，此次市議員選舉抽到號次11號，為了讓大家對「11」這個數目字更有印象，特別選在11月11號發起「1人1讚做公益」活動，只要民眾上林學冠的粉絲專頁一起「來按讚挺學冠」，您的一個讚就由林學冠將1票30元的「選舉補助款」捐出做公益。

林學冠表示，若以他得票1.5萬票為例，在11月11日至投票日前募集到1.2萬個讚，他還是會將1.5萬票得到的所有選舉補助款45萬元全數捐做公益。林學冠說，大環境不景氣影響到許多弱勢團體的收入，期望藉由這個活動喚起大家對公益的重視，集氣獻愛心。

林學冠指出，此次公益款將全數投入東南區弱勢團體及東南各里；其中，樹德里長余銘記率先呼應捐出參選里長的選舉補助款，做為里內愛心活動之用。因此，他會相對的將在樹德里開出的所有票數的選舉補助款捐給樹德里！林學冠呼籲東南區所有里長一起響應，只要該里里長捐出選舉補助款，他同樣會將該里開出選票之補助款全數捐到這一里。

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