新北》搶進綠營票倉 侯友宜樹林辦造勢晚會

2018年11月10日 22:34 中時 葉德正

直搗綠營票倉！國民黨新北市長候選人侯友宜十大聯合造勢晚會10日開跑，首站選在綠營傳統票倉樹林的樹林高中體育館舉行，包括新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都到場助講，侯友宜細數在樹林地區政績與未來建設，民眾歡呼聲嗨翻體育館，要翻轉樹林傳統綠大於藍的局面。

今晚包括新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都到場，加上第七選區議員藍營候選人號召，把小小樹林高中體育館擠得水洩不通，侯友宜大進場時，支持者擠成一團，就想握到侯友宜的手，展現侯的高人氣。

侯友宜說，從樹林、三峽、鶯歌國民運動中心蓋起來，另外還有公托、托老中心，都有他參與的身影，這些都是老縣長蘇貞昌過去沒有做的，未來他除了要把朱立倫市長的三環三線三鶯線通車外，還要接上萬大中和樹林線，更重要要把擴增到三環六線，讓新北市這個最肥美的魚身，交通血脈暢通。

侯友宜也酸對手民進黨新北市長候選人蘇貞昌，從深澳燃煤電廠議題開始，始終不願意表態，直到他、學者與人民站出來，綠營中央才讓深澳停建，不過又用觀塘換深澳，這種沒把人民健康放在心裡的政府，一定要換掉，要民眾站出來投下神聖一票，他也要用正向選舉的力量，要對抗來自對手的抹黑。

朱立倫也說，強調樹林近年來建設最多、建設最快，包括樹林、鶯歌與三峽國民運動中心一一完成，還有許多橫跨大漢溪的橋樑，朱立倫也自嘲自己4年前大家都說他穩贏，最後卻差點輸給對手，替侯友宜催票要民眾一定要來投票。

(中時 )