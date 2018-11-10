新北》搶進綠營票倉 侯友宜樹林辦造勢晚會

友善列印
中時

直搗綠營票倉！國民黨新北市長候選人侯友宜十大聯合造勢晚會10日開跑，首站選在綠營傳統票倉樹林的樹林高中體育館舉行，包括新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都到場助講，侯友宜細數在樹林地區政績與未來建設，民眾歡呼聲嗨翻體育館，要翻轉樹林傳統綠大於藍的局面。

今晚包括新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都到場，加上第七選區議員藍營候選人號召，把小小樹林高中體育館擠得水洩不通，侯友宜大進場時，支持者擠成一團，就想握到侯友宜的手，展現侯的高人氣。

侯友宜說，從樹林、三峽、鶯歌國民運動中心蓋起來，另外還有公托、托老中心，都有他參與的身影，這些都是老縣長蘇貞昌過去沒有做的，未來他除了要把朱立倫市長的三環三線三鶯線通車外，還要接上萬大中和樹林線，更重要要把擴增到三環六線，讓新北市這個最肥美的魚身，交通血脈暢通。

侯友宜也酸對手民進黨新北市長候選人蘇貞昌，從深澳燃煤電廠議題開始，始終不願意表態，直到他、學者與人民站出來，綠營中央才讓深澳停建，不過又用觀塘換深澳，這種沒把人民健康放在心裡的政府，一定要換掉，要民眾站出來投下神聖一票，他也要用正向選舉的力量，要對抗來自對手的抹黑。

朱立倫也說，強調樹林近年來建設最多、建設最快，包括樹林、鶯歌與三峽國民運動中心一一完成，還有許多橫跨大漢溪的橋樑，朱立倫也自嘲自己4年前大家都說他穩贏，最後卻差點輸給對手，替侯友宜催票要民眾一定要來投票。

(中時 )

搶搭雙11熱潮 11號候選人林學冠… 丁、姚、連公布競選費用　柯Ｐ不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。