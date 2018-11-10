他幫女網友還債30幾萬 條件：要一周要嘿咻兩次

2018年11月10日 21:14 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名張姓男子指控女網友，謊稱單身跟他交往還讓他幫忙還債365000元。女網友跟他說自己經濟狀況差，還欠了當鋪30萬元，張先借了6萬5千元給女網友，還約定以「一週要嘿咻2次」，做為幫她清償欠當鋪的30萬元的條件。但清償後，女網友就不聯絡，拒接他的電話，他後來發現女網友竟與他人再婚生子，氣得要求她還36萬5千元，但新北地院認為張男無法舉證兩人間是借貸關係，判女網友勝訴確定。

張男表示，2015年6月透過網路認識女網友路姓女子，路稱單身，生活困難已將房屋和車子抵押給當鋪借款30萬元，但每月15000元利息壓得她喘不過氣，希望他能借錢給她，同年9月、10月，他二度匯款給她6萬5千元，隔月女子承諾，一週陪他兩次，請他幫忙還掉欠當鋪的30萬元，但他幫女子清償30萬元後，女子卻馬上拒接他電話、並封鎖LINE。

張男說事後他才知道，路女2015年11月才判決離婚，2016年4月又再婚生下一子，他說路女已婚還謊稱單身，要求路女返還36萬5千元。一審時路供稱，與張是男女朋友關係的，兩人曾在摩鐵發生多次性關係，還強調是張男自願幫她還債。跟張男交往期間，當時正在跟前夫打離婚官司，但裁判尚未確定，張男都知道，後來結婚，是與張男分手之後的事。她說，是因為張男太緊迫盯人，還要求隨傳隨到，才受不了分手。法院一審判張男敗訴，但張不服上訴，二審時路女未出庭，也未提出書狀作何聲明及陳述。

自由時報報導，法官勘驗兩人LINE對話內容，認為張男曾表示：「你這麼敢開口向我要錢，我認為我們關係不一樣」，代表張男基於男女朋友關係，而願意幫她還錢，而不是借款，加上張男以兩人一週嘿咻兩次作為條件，有違善良風俗，不符民法「因不法之原因而為給付」規定，因此判路女勝訴確定。

(中時電子報)