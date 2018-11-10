新竹》選前超級星期六 林智堅、小英、賴揆合體吸票

2018年11月10日 22:41 中時 徐養齡

蔡英文總統（中）10日為新竹市長候選人林智堅（左）站台。（徐養齡攝）

新竹市長候選人林智堅最近引領出一波「小智抱橘熱」，手中秀出寫上6號的橘子。（徐養齡攝）

支持者熱情比出6號手勢。（徐養齡攝）

支持者熱情比出6號手勢。（徐養齡攝）

林智堅10日舉辦大型造勢晚會。（徐養齡攝）

現場吸引約5000人。（徐養齡攝）

現場空拍圖。（徐養齡翻攝）

新竹市長選戰進入白熱化，把握倒數黃金周末搶票，民進黨林智堅10日晚間與蔡英文總統、行政院長賴清德合體造勢，吸引5000多人到場讚聲，喊出「選對人、會做事，4年改變一座城市」。

新竹市各區人口以東區最多，又以竹科從業人員比例最高，林智堅近來積極搶攻科技票，繼「小智園區列車」陸續開拔到竹科各廠區，與科技人共進午餐搏感情，今晚造勢晚會更選在緊鄰竹科大門的慈雲夜市舉行，吸引數千人到場，氣勢驚人。

蔡英文盛讚林智堅「用政績證明他就是最好的選擇」，她說，隨著投票日逼近，各種抹黑、假消息滿天飛，甚至影響到家人，對於選舉奧步，實在不捨，林都概括承受，堅持打一場優質選戰。

賴清德肯定新竹市民眼光好，過去4年帶領市府團隊，透過智慧、創新，使新竹市「化腐朽為神奇」，他就親身見證過新竹火車站改造、新竹公園、世博館轉型為兒童探索館等，都是林智堅大刀闊斧施政的例子。

林智堅表示，「改變」是這代政治工作者最重要使命，4年前市民的支持，讓他成為全國最年輕市長，初上任時市府財政負債超過200億，但他用生命做市長，1天當3天用，向中央爭取110億、替市庫還債15億，「政績是選擇市長唯一標準」。

林智堅說，4年來不敢辜負市民的期待，每天不眠不休拚市政，用生命當市長，如今改變已經實現、政績就是政見，且政績是選擇市長唯一的標準，城市前後改變的差異，市民有目共睹。

他向中央爭取經費建設新竹市，讓新竹市的建設大爆發，例如路平專案、火車站百年風華再現、新竹公園與動物園、新竹漁人碼頭等，未來還有許多工作要做，包括大車站計畫、大新竹輕軌、微笑水岸等，這些建設都希望中央地方攜手合作，讓新竹市建設持續。

林智堅指出，過去停滯20年的公道三始終沒有進展，但經挨家挨戶拜訪、說服後，安置工程已進行中，明年有信心一定會動工，力拚一年半後打通公道三。

此外，市民等待20年的中油油庫廢庫，在中央地方攜手合作下，努力推動竹科X計畫，尤其現今中美貿易戰惡劣，許多台商都反應想返鄉投資新竹市，加上新竹具人才庫基因，目前科管局已積極進行，未來將讓企業繼續在新竹市投資、讓經濟更加繁榮，帶來人口紅利。

林智堅說，最近掃街時聽到鄉親說「一定穩的、不差我這一票」，聽了以後很害怕，若每個人都這麼想，自己就會高票落選，不要忘記4年前僅以1014票勝選，千萬不要讓遺憾發生，每一個人都要把票投下去、每一票都不能少，高票連任後，未來向中央爭取經費能更大聲，且新竹市絕對不能再走回頭路，倒數短短14天，邀請市民一起站出來，讓新竹市成為台灣典範城市，更讓新竹市走上世界的舞台。

(中時 )