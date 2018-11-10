漲0.1元 農委會：高麗菜價稍回穩

2018年11月10日 21:54 中時 廖德修

農委會表示，國內重要大宗蔬菜甘藍（高麗菜）正值盛產期，今年氣候平順、生長情形良好，單位面積產量高；面對此次蔬菜盛產導致價格滑落，早在9月就已發出過量預警。目前正全體動員，從內、外銷與加工多管齊下進行疏導，也協調農會供銷體系協助處理。

農委會說，今（10）日台北果菜市場甘藍均價偏低（每公斤2元）的產品，多屬到貨品質欠佳之次級品，初秋甘藍今日每公斤平均價為6.6元，比昨日6.5元上漲0.1元，仍高於監控價格5.0元。將持續積極掌握市況變化，並積極推動強化外銷、加工及多元行銷等各項產銷調節措施。

關於雲林縣長候選人張麗善、高雄市長候選人韓國瑜今天主張要設立「農漁產品銷售平台」，農委會說，根據《農會法》、《漁會法》第4條規定，農漁畜產品運銷本為農漁會法定任務，農漁會依現行規定即可進行國內外農漁產品銷售。

農委會強調，值此菜價低迷之際，全國組織最龐大的農民團體農會，應善盡《農會法》第1條有關保障農民權益，增加生產收益、發展農村經濟之宗旨，並有效協助農民度過難關。農會任務本來就有協助順暢產銷秩序這一項，張麗善夫婿張永成身為全國農會總幹事，應捐棄政治立場協助政府，幫農民度過難關。

此外，有政治人物宣稱尚有9千公噸冷凍豬肉準備釋出市場的說法，農委會說，此種錯誤資訊將嚴重擾亂國內毛豬市場，進而影響到價格且傷害豬農。

農委會畜牧處表示，畜產會於今年4月毛豬價格下滑至52元/公斤時，收購超重大肥豬11230頭屠宰凍存，製成凍存豬肉629.4公噸，目前豬價平穩，並未釋出至市場。而委請畜產會配合毛豬產銷調節措施，所進口或屠宰凍存冷凍豬肉，目前庫存量僅629.4公噸，並非外傳9千公噸，且現階段豬價平穩，不會釋出至市場。

(中時 )