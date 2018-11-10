漲0.1元 農委會：高麗菜價稍回穩

高麗菜今天批發價每公斤已回升0.1元。（資料照／農糧署提供）

友善列印
中時

農委會表示，國內重要大宗蔬菜甘藍（高麗菜）正值盛產期，今年氣候平順、生長情形良好，單位面積產量高；面對此次蔬菜盛產導致價格滑落，早在9月就已發出過量預警。目前正全體動員，從內、外銷與加工多管齊下進行疏導，也協調農會供銷體系協助處理。

農委會說，今（10）日台北果菜市場甘藍均價偏低（每公斤2元）的產品，多屬到貨品質欠佳之次級品，初秋甘藍今日每公斤平均價為6.6元，比昨日6.5元上漲0.1元，仍高於監控價格5.0元。將持續積極掌握市況變化，並積極推動強化外銷、加工及多元行銷等各項產銷調節措施。

關於雲林縣長候選人張麗善、高雄市長候選人韓國瑜今天主張要設立「農漁產品銷售平台」，農委會說，根據《農會法》、《漁會法》第4條規定，農漁畜產品運銷本為農漁會法定任務，農漁會依現行規定即可進行國內外農漁產品銷售。

農委會強調，值此菜價低迷之際，全國組織最龐大的農民團體農會，應善盡《農會法》第1條有關保障農民權益，增加生產收益、發展農村經濟之宗旨，並有效協助農民度過難關。農會任務本來就有協助順暢產銷秩序這一項，張麗善夫婿張永成身為全國農會總幹事，應捐棄政治立場協助政府，幫農民度過難關。

此外，有政治人物宣稱尚有9千公噸冷凍豬肉準備釋出市場的說法，農委會說，此種錯誤資訊將嚴重擾亂國內毛豬市場，進而影響到價格且傷害豬農。

農委會畜牧處表示，畜產會於今年4月毛豬價格下滑至52元/公斤時，收購超重大肥豬11230頭屠宰凍存，製成凍存豬肉629.4公噸，目前豬價平穩，並未釋出至市場。而委請畜產會配合毛豬產銷調節措施，所進口或屠宰凍存冷凍豬肉，目前庫存量僅629.4公噸，並非外傳9千公噸，且現階段豬價平穩，不會釋出至市場。

(中時 )

新化高中練習打靶 校長親上場與… 向韓國瑜下跪陳情 菜農遭起底是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。