台南》蘇煥智談大創 嘆黃偉哲已非當年黃偉哲

蘇煥智成立大曾文區後援會，端出翻轉台南的牛肉。（劉秀芬攝）

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無黨籍台南市長候選人蘇煥智10日上午於麻豆成立大曾文區後援會，他對台下鄉親仔細說明振興溪北經濟政策，並且強調，他是要做事的人，所以拒絕了蔡英文政府的官職酬庸，說到大創案，他也嘆黃偉哲已不是當年的黃偉哲。

蘇煥智說，這次以無黨籍身分出來競選市長，過去一起為民主運動打拚的友人，仍繼續支持他，讓他十分感動。他也說，目前經濟與民生衰敝，如果民主運動不能顧及大家的生活，那就是拚假的。蘇煥智最後表示，他有信心翻轉台南，也請大家支持他的政見與理想。

為振興麻豆地區的發展，蘇煥智將重新檢討台南的公車交通規畫，以前麻豆本來有公車可以經過西港直達台南市區，現在卻要一直轉車，他將推動成立以國道1號為主的公車主幹道，方便麻豆與北門的居民前往台南市區與高鐵台南站與嘉義站、完善大台南交通網。

此外，將推動溪北築巢引鳳計畫，推動整理闢建麻豆口工業區、佳里工業區、學甲工業區、七股科工區以改善溪北就業環境。成立專責單位，處理祖先共業土地問題。成立大台南銀行，推動以房養老、青創貸款等政策性貸款。推動區自治，落實區長與區代表民選，提升服務效率與振興在地經濟。

今天前麻豆區長張益隆、前台南縣政府祕書長孫重輝、前台南縣政府勞工局長余保憲以及蔴荳民主協進會前理事長陳敏雄、郭哲源等人都到場為蘇煥智加油打氣。長年來支持民進黨的黨員朝嬸，這次也出面力挺蘇煥智，並送上包子、粽子為他加油。

(中時 )

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