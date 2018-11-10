金門》楊鎮浯金沙造勢晚會 蔣萬安、謝龍介帶來強強滾

2018年11月10日 22:30 中時 李金生

蔣萬安陪同楊鎮浯在鼕鼕戰鼓聲和旗海揮舞中，浩浩蕩蕩大進場。（李金生攝）

「兄弟，加油！」蔣萬安跨海替麻吉楊鎮浯站加油打氣。（李金生攝）

謝龍介跨海主持，一口詼諧、押韻的閩南語逗得鄉親哈哈大笑。（李金生攝）

晚會現場湧進2000餘人，熱鬧滾滾！（李金生攝）

鄉親和表演團體爭相與謝龍介合影。（李金生攝）

晚會現場湧進2000餘人，搖旗吶喊熱鬧滾滾！（李金生攝）

金門縣長候選人楊鎮浯今（10）日在沙美戲院廣場舉辦「點沙成金」造勢晚會，謝龍介和蔣萬安跨海來會，3人合體懇託鄉親集中選票全力支持，現場2000餘人高聲吶喊「凍蒜」，將平日寂靜的街道渲染得熱鬧滾滾，展現一戰成功的旺盛士氣。

這場被視為東半島大決戰的造勢晚會，楊鎮浯競選總部邀請全台最會講俚語的「龍介仙」謝龍介跨海主持，一口詼諧、押韻的閩南語逗得台下聽眾不停哈哈大笑，鄉親和表演團體爭相與他合影。

謝龍介表示，金門自古文風鼎盛，進士、博士人才輩出，是一個充滿人文情懷，讓人感動的好地方，他在台南的「好兄弟」王泉尚就是金門人，而金門在兩岸和平發展的過程中十分重要，楊鎮浯則是一個能帶給金門新氣象的好人才，希望鄉親全力支持他當選。

謝龍介並說，韓國瑜當選高雄市長後，要讓南部的農產品快速進入大陸市場，金門、廈門和南台灣3點之間就要建立協議平台，其中金門將扮演不可或缺的角色。

陪同楊鎮浯在鼕鼕戰鼓聲和旗海揮舞中，浩浩蕩蕩大進場的蔣萬安，更是風靡鄉親的萬人迷，不少老人家開心表示，看到他就好像看到來過金門123次的「經國先生」，十分親切！

6點搭機落地，8點多就返台的蔣萬安，與楊鎮浯、謝龍介一起向鄉親懇託請求支持，在一波接一波的搖旗吶喊中，掀起晚會最高潮，壯觀激情場面持續不斷。

蔣萬安表示，他第一次進入楊鎮浯的辦公室，就被他在牆壁上懸掛金門大地圖，希望中央官員更了解金門所感動，後來他努力推動跨部會，程序非常繁複的醫療專機常駐金門，也在今年7月28日實現，讓他深感這個人的心中，始終將金門家鄉擺第一。

金門在今年8月5日與大陸通水，蔣萬安也指出原先民進黨一直阻撓大陸機具跨過「中線」進入我方水域，後來在楊鎮浯不斷遊說各黨團下，才讓大陸機具進來，是兩岸通水的真正大功臣。

蔣萬安強調，金門縣長選舉是在選一個拚經濟、正派的人，與選一個整天拚政治，搞抹黑的人之間，做出一個明智的抉擇，希望鄉親要勇敢改變金門，集中選票讓經國先生看到，也會感到欣慰的楊鎮浯當選。

(中時 )