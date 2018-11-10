金門》楊鎮浯金沙造勢晚會 蔣萬安、謝龍介帶來強強滾

蔣萬安、謝龍介跨海與楊鎮浯合體向鄉親懇託請求集中選票全力支持。（李金生攝）

友善列印
中時
蔣萬安陪同楊鎮浯在鼕鼕戰鼓聲和旗海揮舞中，浩浩蕩蕩大進場。（李金生攝）
「兄弟，加油！」蔣萬安跨海替麻吉楊鎮浯站加油打氣。（李金生攝）
謝龍介跨海主持，一口詼諧、押韻的閩南語逗得鄉親哈哈大笑。（李金生攝）
晚會現場湧進2000餘人，熱鬧滾滾！（李金生攝）
鄉親和表演團體爭相與謝龍介合影。（李金生攝）
晚會現場湧進2000餘人，搖旗吶喊熱鬧滾滾！（李金生攝）

金門縣長候選人楊鎮浯今（10）日在沙美戲院廣場舉辦「點沙成金」造勢晚會，謝龍介和蔣萬安跨海來會，3人合體懇託鄉親集中選票全力支持，現場2000餘人高聲吶喊「凍蒜」，將平日寂靜的街道渲染得熱鬧滾滾，展現一戰成功的旺盛士氣。

這場被視為東半島大決戰的造勢晚會，楊鎮浯競選總部邀請全台最會講俚語的「龍介仙」謝龍介跨海主持，一口詼諧、押韻的閩南語逗得台下聽眾不停哈哈大笑，鄉親和表演團體爭相與他合影。

謝龍介表示，金門自古文風鼎盛，進士、博士人才輩出，是一個充滿人文情懷，讓人感動的好地方，他在台南的「好兄弟」王泉尚就是金門人，而金門在兩岸和平發展的過程中十分重要，楊鎮浯則是一個能帶給金門新氣象的好人才，希望鄉親全力支持他當選。

謝龍介並說，韓國瑜當選高雄市長後，要讓南部的農產品快速進入大陸市場，金門、廈門和南台灣3點之間就要建立協議平台，其中金門將扮演不可或缺的角色。

陪同楊鎮浯在鼕鼕戰鼓聲和旗海揮舞中，浩浩蕩蕩大進場的蔣萬安，更是風靡鄉親的萬人迷，不少老人家開心表示，看到他就好像看到來過金門123次的「經國先生」，十分親切！

6點搭機落地，8點多就返台的蔣萬安，與楊鎮浯、謝龍介一起向鄉親懇託請求支持，在一波接一波的搖旗吶喊中，掀起晚會最高潮，壯觀激情場面持續不斷。

蔣萬安表示，他第一次進入楊鎮浯的辦公室，就被他在牆壁上懸掛金門大地圖，希望中央官員更了解金門所感動，後來他努力推動跨部會，程序非常繁複的醫療專機常駐金門，也在今年7月28日實現，讓他深感這個人的心中，始終將金門家鄉擺第一。

金門在今年8月5日與大陸通水，蔣萬安也指出原先民進黨一直阻撓大陸機具跨過「中線」進入我方水域，後來在楊鎮浯不斷遊說各黨團下，才讓大陸機具進來，是兩岸通水的真正大功臣。

蔣萬安強調，金門縣長選舉是在選一個拚經濟、正派的人，與選一個整天拚政治，搞抹黑的人之間，做出一個明智的抉擇，希望鄉親要勇敢改變金門，集中選票讓經國先生看到，也會感到欣慰的楊鎮浯當選。

(中時 )

南投》洪國浩搶攻竹山鹿谷 拋出… 觀光商機嚇死人！韓國瑜：高雄要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。