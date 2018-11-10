媽媽聯手同居男友 2歲幼子被打成「黑輪」到處紅腫

2歲幼童被打成「黑輪」。(翻攝自《爆料公社》)

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中時電子報
/綜合報導
全身到處都有紅腫傷痕。(翻攝自《爆料公社》)

高雄鳳山1名年僅2歲1個月的小男童疑似因亂動母親工作的東西，慘遭母親與男友的「修理」，眼睛被打到「黑輪」，幼小的身體到處都有紅腫傷痕，阿姨看不去下，不滿親姊姊，將照片與兩人對話PO上臉書《爆料公社》，引起網友不捨紛紛撻伐男童母親！

一名女網友在《爆料公社》發文，「麻煩救救這孩子...」表示自己的姊姊跟同居男友聯手「教育」2歲的親生兒子，把他打得眼睛周遭瘀血，身上也都是傷痕，她曾勸姊姊不要「這樣」打孩子，卻被姊姊嗆說「她在教小孩，不要管！」。

男童母親說，因為孩子亂動她工作物品，講不聽還耍性子摔椅子，才與同居男友聯手修理他。後來保母發現男童身體有傷，懷疑有凌虐，才拍照告知女網友後也通報社工，但這位媽媽似乎對自己的行為不以為意，還強調：「我以前也是這樣被打到長大的！」女網友生氣又無力阻止只好把照片PO網求助。

照片中可見男童雙眼瘀青像，身體到處還有一條條紅腫傷痕，有網友痛批「「小孩還小！就是要教！但是也不需要打成這樣子……打到眼睛黑青，那是用拳頭打的吧。」「小孩不懂可以慢慢教、慢慢講，也不用打成那樣」、「拜託這才是真正要公投的議題，虐待兒童才是政府應該正視的問題！」。

蘋果報導轄區警方指出，男童保母在11月9日下午14時許向警方報案，社會局社工和警方親自訪視男童狀況。初步調查，2歲男童的林姓母親23歲離婚後和男友同居。社工前往保母家訪視男童了解狀況，發現男童雙眼瘀青及身體傷痕已逐漸消退，目前男童由保母照料中，周一社工和警方將訪視男童母親及其同居男友，了解是否有虐子狀況。

(中時電子報)

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