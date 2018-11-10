三鶯大橋下「吉拉箇賽部落」豐年祭開幕

2018年11月10日 22:16 中時 黃子明

新北市三鶯大橋下阿美族「吉拉箇賽部落」10日舉行豐年祭，新北地區許多都市部落原住民都到場同樂，祭儀中除了傳統祈福、原民歌舞等節目，頭目蘇萬法還特地交代安排抓泥鰍、土煞等趣味競賽，讓族人與來賓能體驗不同的豐年祭。

由於正逢縣市長、議員等選舉期間，各黨議員候選人紛紛到場向原住民朋友拉票，也趁機提出各項與原住民權益相關的政見，引起現場來賓歡呼鼓掌，氣氛熱烈。由於許多地區都市原住民聚落近年陸續改建，因此，重建議題也成為豐年祭熱門話題。現任頭目蘇萬法從1980年代就參與許多原住民運動，帶領族人爭取權益，如今雖已退休，但仍頗孚眾望，受族人推舉為頭目，當下首要目標就是希望能促成舊部落重建，但涉及法令、土地等問題，仍有許多環節無法解決。

在三鶯大橋下原本曾聚集4個阿美族部落，有「三鶯部落」、「吉拉箇賽部落」、「福爾摩沙部落」、「古來部落」，密度在新北市中堪稱最密集，如今「三鶯部落」以族人自籌、新北市政府、銀行貸款共同分擔的所謂「333模式」，在附近台北大學旁建成國宅式的都市型部落，「吉拉箇賽部落」族人在豐年祭中也希望能早日解決重建問題。

「吉拉箇賽部落」阿美族語多數都市原住民一樣，面臨文化斷層問題，頭目蘇萬法鼓勵年輕人組成青年團，目前有14人左右，希望能傳承母語與傳統文化，也安排族中小朋友利用假日學習母語，讓下一代族人即便落腳都會，還是能傳襲阿美族文化，今天豐年祭活動，許多小朋友跟著青年團的哥哥姊姊跳舞唱歌，有模有樣，不僅娛樂大家，更為都市阿美族人傳承文化帶來希望。

(中時 )