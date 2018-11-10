關心大學路路樹 吳音寧父親吳晟民雄開講

詩人吳晟特地南下嘉義在民雄豐收村開講。（張亦惠攝）

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除修課學生外，也有許多村民來聽講。（張亦惠攝）

民雄大學路移除兩側分隔島一事引起地方討論，10日詩人吳晟特地南下嘉義在民雄豐收村開講，吳晟講述過去參與移植樹木討論的相關經驗，現場除了中正大學「重構大學路」師生外，還有許多村民參與，豐收社區發展協會總幹事李銘柱表示，已送公文到縣府，希望縣府補辦公聽會，充分討論後再動工。

近日縣府規畫移除大學路二、三段兩側分隔島，改置中央分隔島，消息一出，有人拍手叫好，也有鄉民認為可惜，道路上的黑板樹和芒果樹可能遭移除，雙方在網路上熱烈討論。

今日國立中正大學傳播學系副教授管中祥等教師發起的「重構大學路：認識、認同與共同行動計畫」在民雄鄉豐收村陳家洋樓廣場舉辦「與樹約定－從童年的爬樹故事談起」，詩人吳晟聽聞消息，主動表示願意前來分享。

吳晟舉例，台中水湳機場過去移植的樹，存活率僅20％，且存活下來的樹也是奄奄一息，摧毀一棵樹很容易，把它種到這麼大卻是很難，移植至少要1至2年的準備工作，土質等問題都要考慮。

現場村民說，芒果樹是大家的童年記憶，以前每天都要去澆水；也有村民不諱言，中正大學還沒建校時，1周只聽到1至2次救護車聲，學生來了以後每天都聽到好多次，奉勸同學「騎慢一點」保護自己也保護鄉民，到底是樹的問題還是人的問題還有待討論。

李銘柱說，社區的村民是從媒體報導才知此事，上周社區發展協會緊急召開理監事會議討論此事，周一也行文嘉義縣府希望補辦公聽會，在正反方充分討論之前，不要貿然動工。

管中祥表示，身為大學路的一份子、民雄鄉鄉民，希望能了解造成交通事故的原因，以及縣府能否對症下藥解決問題，若因評估不周的錯誤施政，不但無法減少車禍，還造成環境及文化的破壞，將會是無法挽回的傷害。

(中時 )

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