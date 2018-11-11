時來運轉》東亞盃足賽 中華戰港碰上神奇教頭

2018年11月11日 00:01 中時電子報 李弘斌 、 尉遲佩玉 ／綜合報導 ／綜合報導

東亞足球錦標賽第2輪台北開踢

東亞足球錦標賽第2輪11日在台北田徑場開踢，中華男足首戰就要碰上前教頭蓋瑞懷特（Gary White）領軍、擁有7名歸化傭兵的香港隊。由於此役「台灣隊長」陳柏良缺席，旅外好手溫智豪坦言硬仗難免，特別是對上懷特。

香港隊擁有7名歸化傭兵，訓練時又穿著橘色球衣，乍看還以為是荷蘭隊。（李弘斌攝）

「對上他感覺很奇妙，畢竟他對我們所有人都非常了解，真的是非常困難的一場比賽，」溫智豪說：「我們可能要做出一些他預想不到的事情才行。」

蓋瑞懷特重返台灣，卻是帶領香港隊登門踢館。（李弘斌攝）

陳柏良缺席對香港之戰，旅外好手溫智豪（左）的角色更為吃重。（李弘斌攝）

中華隊上屆在東亞第2輪不敵北韓、香港，但擊敗關島免於墊底，保住本屆從第2輪踢起的資格。本屆自首輪晉級的球隊為蒙古，中華隊雖有主場優勢，不過北韓、香港仍是勁敵，加上多項利空衝擊，硬仗難免。

首先因為足協10月才完成改選，沒有留下9月約滿的懷特，男足要找本土教練救火，但階段性任務只到年底，人選難覓，最後請U19教頭王家中臨危受命，以既有班底、最短時間進入狀況為原則，畢竟只有4天訓練就要比賽。

阿美族好手陳浩瑋剛服完補充役，頂著個大平頭。（李弘斌攝）

此外，後防少了台灣、西班牙混血好手殷亞吉，陳柏良則因參加教練講習，趕不上首戰香港。本土國腳部分，因國內聯賽已結束一段時間，球員都不在比賽狀況內，前旅外好手陳浩瑋剛服完補充役，則理了個大平頭。

「上次頭髮這麼短應該是國中吧，看起來是不是變年輕了？」陳浩瑋說：「雖然去當兵，但回來後我有透過私人訓練師加強，體能沒問題。」

王家中則說，很多人等著看笑話，中華隊也不能給自己藉口，在主場要拿出應有的態度。「足球除了整體戰術之外，臨場沒有退路時能否激發出意志力，特別是在主場，這點也很重要。儘管只有4天訓練備戰，還是要全力以赴！」

(中時電子報)