竹縣警積極查賄 徐國勇慰問打氣

內政部長徐國勇（左四）10日前往新竹縣警察局，慰問並鼓勵查賄有功的警察。（莊旻靜攝）

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內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人10日連袂前往新竹縣政府警察局，頒發查賄工作慰問金，包含刑大、各分局均到場，徐國勇被問及查賄是否為成為選舉政治行為時，徐國勇則回答，警方講求證據辦案，依法行事。

徐國勇表示，賄選是違法行為，內政部與警政署全力支持查察賄選，以這次新竹縣竹東鎮為例，查出如「肉粽串」的賄選行為，不會因為有任何抗議就停止查賄。

徐國勇強調，自由民主是台灣可貴的精神，而賄選會侵蝕自由民主基礎，對於組織性的賄選行為，絕對不容許，將持續嚴查，一定要乾淨選舉。徐國勇說，任何查察行動都根據證據，不會因為任何干擾戰術，意圖阻饒警方的賄選查察工作，只要依據刑事訴訟法的程序正義，這樣就不會有問題，警方查賄的每個行動，都是證據確鑿，若有人妄圖利用干擾戰術，恐將觸犯誣告、毀謗與選罷法。

有媒體表示，外傳竹東鎮在這次賄選案後，有200多位鄰長恐集體提出離職，民眾擔心會沒人協助發放選舉公報，影響選舉工作。徐國勇回應，選舉委員會將針對選務工作提出相關措施，不會因為里鄰長遭查賄選後，就影響選務工作。

徐國勇、陳家欽也肯定新竹縣警察局查賄制暴專案成效卓著，10日特別前往新竹縣，為刑警大隊、各分局鼓勵並打氣。

(中時 )

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