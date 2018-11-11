涉殺直播主延押2月 惡男抗告遭駁

2018年11月11日 07:17 中時 陳志賢

男子廖晏霆因不滿擔任17直播直播主的邱姓前女友不願復合，今年5月持水果刀刺死邱女，遭檢察官依殺人罪起訴，台北地院日前裁定延押2個月，廖男不服，認為他沒有逃亡之虞，向高院提起抗告；高院認為廖男涉犯殺人重罪，有必要繼續羈押，駁回廖男抗告，廖男延押2個月確定。

廖晏霆和死者邱姓女直播主是高中同學，2人交往3、4年後，因個性不合，邱女提分手，但廖男不願，多次到邱女住處堵人求復合，今年農曆春節前，廖還打電話給邱父，放話邱女若分手會對她不利，當時邱父好言相勸，但沒有結果。

廖懷疑邱另結新歡，曾在今年2月25日下午破壞邱女住處對面的陳姓室友住處大門，企圖破鏡重圓，但邱女不為所動，廖於是起意殺害邱女。

5月28日晚間6點多，廖帶著水果刀及童軍繩，騙過保全進入邱女住處大樓，見邱女打開房門要外出，立刻衝上前，邱女見狀急關門，但廖一個箭步衝向前持水果刀威嚇，邱女受驚大叫，廖於是將邱女推入屋內，見邱女想要脫逃，就持刀猛刺邱女5刀，其中2刀深及胸椎、肺部。警方獲報趕到現場，廖拒絕開門，直到8時5分才自行打開大門，但邱女經送醫急救無效死亡。

北檢7月27日起訴廖男，全案移審北院時，廖辯稱真的沒有想傷害邱女，是一開始就想去死，卻造成別人死亡、希望繼續收押。法官諭知廖羈押。廖男律師認為，廖符合自首要件，應無逃亡之虞，請求讓廖交保並限制住居。

由於廖的羈押期限至10月27日，法官日前再裁定延押廖男2個月。廖向高院提抗告，指並無事證證明廖有逃亡之事由，北院僅以重罪羈押為由延押，違反大法官會議第665號解釋意旨，延押裁定不合法。

不過，高院認為廖犯罪情節重大，危害社會治安甚鉅，認為有必要對廖延押，合乎比例原則，駁回廖抗告。

(中時 )