檢察官說法》跟小三口交沒有「性器官接合」算不算通姦？

2018年11月11日 00:03 中時電子報 湯萱樂 /編輯、台灣司法人權進步協會 /編輯、台灣司法人權進步協會

我國有關通姦罪的規範，在刑法第239條規定「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同」。該條所稱之「通姦」，傳統上指由於男女雙方合意，而為姦淫；所謂「姦淫」指男女交媾行為，亦即成立通姦罪以異性之間性器官的接合為限。

在民國88年修正刑法第10條第5項有關「性交」的立法定義時，刑法第239條仍保留「通姦」或「相姦」用語，而未與刑法第10條第5項之「性交」同時修正，因此實務上一向認為，就刑法第239條之通姦或相姦，立法者有意維持原來該條「係指男女姦淫行為」而不擴及修正後之「性交」，因此僅與小三有「口交」行為，在過去實務上一向認為是不會成立刑法上的通姦罪。

但是台灣高等法院高雄分院103年度上易字第107號判決提出新見解，認為與他人口交亦成立刑法第239條之通姦罪。其主要理由在於：

刑法於88年修正時，其明文增訂「性交」之定義，並將原法條中關於「姦淫」之用語悉予變更者，立法目的原已明揭：「關於性侵害之意涵，如今不再侷限於傳統刑法上所謂性器官之插入或接合了，由於使用異物或其他方式，亦足以造成性侵害，因此，刑法上強姦及姦淫之定義，也應該有所改變。再者，因為姦淫一詞本身含有歧視及否定之意味，故在謝啟大委員等人之提案中，改以較為中性的字眼『性交』以為替代。」因此，刑法第239條之通姦罪，條文用語雖未以「性交」替換，仍不得置以上立法說明於不顧，將立法者於修法時，明揭改變並擴大其意涵之「姦淫」（「通姦」、「相姦」）一詞，仍解為未經變更修正前之原意，故步自封。

另外，刑法第239條關於通姦罪及相姦罪之構成要件行為，是以有配偶之人與其配偶以外之人，發生足以侵害自己或他人夫妻雙方互負之忠誠義務，致妨害婚姻、家庭制度及社會生活秩序，而合於現行法律及一般社會共同生活規範所認知內涵之「性行為」為其要件。何況，當今社會就傳統對個人性別傾向差異之漠視及不當區隔、限制，已然日趨正視及尊重，其非以生理器官上之男女性別關係，而足以侵害以上立法目的者，所在多有，則其與配偶以外之人，藉口交、肛交等，以男女性器接合以外方式所為之性行為，客觀上已堪認為侵害夫妻雙方互負之忠誠義務，而致生妨害婚姻、家庭制度及社會生活秩序者，自亦該當於刑法第239條關於通姦罪及相姦罪之構成要件。

(作者為台灣司法人權進步協會理事桃園地檢署檢察官葉益發)

(中時電子報)