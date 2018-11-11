他約女網友深夜來聊天 爽度春宵隔天卻挨告

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新北市一名28歲男子，今年3月透過交友軟體認識一名年輕女網友，2人一周後相約在男子住處聊天見面，並發生性行為。但女網友完事離開後竟報警驗傷控告男子侵。新北地檢署認為女子身上並沒有其他傷勢，且過了10小時才報案，事發時沒有呼救，認定罪證不足，今將男子不起訴。

女子指，她今年3月初在交友軟體「Goodnight」認識蔡姓男網友，一周後的深夜，她到男子租屋處見面聊天，不料他竟不顧反對對她性侵得逞。蔡男也坦承當晚有和女子發生關係，但否認性侵，他說當時和女子相談甚歡，還覺得兩人已是男女朋友，當天他邀女子見面，女子到他的租屋處後，2人有了親密接觸。

蔡男供稱，雖然他抱女子時，她曾說「不要碰我！」但後來他再抱時，她不但沒有拒絕，還主動摸他下體，甚至當他脫掉女子上衣時，她還自己拉下褲子和內褲，嘿咻時也沒抗拒，事後他問她要不要沖澡，但女子只有表示要回去了，於是給了她500元搭車回家。

三立報導，檢方勘驗兩人的對話記錄，發現女子曾傳了「想你了欸」、「你是想摸吧」等曖昧語句，而女子雖有驗傷但也是過了10小時候才驗，且下體驗傷結果除了下體輕微裂傷外，並沒有其他明顯外傷，若真遭性侵，不向家人或朋友求助，也有違一般經驗法則，因此認定全案證據不足，今將男子不起訴。

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(中時電子報)

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