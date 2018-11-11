穿太辣凍未條！色狼性侵正妹未遂 想交保法官不准

2018年11月11日 07:34 中時 陳志賢

37歲男子翁耀煌，今年8月間凌晨見正妹和男友在花博公園談心，因故吵架，正妹掉頭就走，翁假意上前關心，欲強押她到暗處性侵時，幸好男友追來找人，及時阻止並報警；翁被逮後竟辯稱「她穿太辣，是男人都會忍不住」；北檢上月依強制性交未遂罪嫌起訴「花博之狼」翁男，台北地院諭知羈押翁，但翁男羈押僅2個多星期，即聲請交保停押，法官以翁隨機性侵女子惡行嚴重，駁回聲請。

檢警發現，涉嫌性侵的翁男，有位交往逾7年的女友，2人多次赴日旅遊，沒想到他竟然趁夜欲性侵女子。

檢警調查，8月24日凌晨3時，20多歲正妹穿著背心、裙裝和男友相約花博公園散步談心，不久因故起口角，正妹氣得掉頭就走，男友也未攔阻她離去。她走到新生北路三段旁的民族公園，在涼椅坐下休息，被翁盯上。

翁見她獨坐且四下無人，心生歹念，上前搭訕問說「妳是不是腳痛？」隨即伸手襲胸，正妹揮手抗拒，翁還自脫褲子欲強逼坐在椅上的正妹口交，正妹一再反抗。

翁準備將正妹帶往公園暗處性侵，所幸男友回頭找人，驚見翁男竟意圖性侵女友，當場喝斥並報警，警方趕來逮捕翁男送辦。事後，正妹指控翁男曾逼她口交，但因檢警未在正妹的口腔採集到翁男DNA，認定翁男性侵未遂，上月起訴翁。

但翁日前以他犯涉強制性交未遂罪，並非重罪，他有母親需照料，不可能逃亡，且他在押期間表現良好，請求法院交保停止羈押。

法官依據被害人男友證述，翁男一直問女友「要不要一起跑」，顯見翁確有逃亡之打算，由於翁男隨機性侵犯行，對社會安全破壞甚為鉅大，有羈押之必要，裁定駁回。

(中時 )