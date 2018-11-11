馬英九土城輔選掃街 盛讚江怡臻年輕專業有衝勁

圖片來源：新北市第七選區議員參選人江怡臻 提供

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中時電子報
綜合報導

前總統馬英九10日上午在新北市土城區展開輔選行程，為新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員參選人江怡臻站台，並陪同到市場掃街拜票，展現超高人氣。馬英九更盛讚江怡臻年輕專業有毅力，回到土城老家參選、為鄉親服務，要大家千萬記得在投票日投她一票！

圖片來源：新北市第七選區議員參選人江怡臻 提供

馬英九一早抵達土城五穀先帝廟，與江怡臻一同祈福參拜，並陪同在市場掃街，接著前往土城震安宮上香參拜，沿路受到民眾熱情歡呼，爭相握手合照留念。馬英九在致詞時力挺江怡臻，提到她雖然年輕，但是擁有高學歷和總統府、市政府雙認證，在選舉期間雖然有孕在身，每天還是勤奮戰路口、掃街拜票，向大家展現超高親和力。「即將當媽媽的怡臻等於是兩個人在拜票，請大家多多疼惜、多多支持土城好女兒！」馬英九更致贈香蕉、蜜李、水梨、果凍、和蒜頭，取其吉祥話「招你來凍蒜」，更特製「孕婦底加」的手舉牌，希望能有更多人體貼每天站路口、掃市場的江怡臻準媽媽。

馬英九表示，江怡臻曾擔任自己在總統府時的秘書，推動許多青年政治參與活動，後來在新北市政府擔任副發言人，從基層做起不但有專業、更有態度。馬英九說：「江怡臻是第七選區最年輕的議員參選人，不要說國民黨不栽培年輕人，我們栽培的就是江怡臻！回到老家的她，一定可以成為市民發言人，為地方帶來更多進步！」

圖片來源：新北市第七選區議員參選人江怡臻 提供

而頻頻得到馬前總統的肯定與鼓勵，江怡臻也表示非常感動、感謝，她也向現場熱情支持的民眾們賣力拉票，呼籲大家投票日將近，一定要記得將寶貴的一票投給最專業、最肯為鄉親做事的人！

(中時電子報)

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