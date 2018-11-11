傻眼！送老婆高價潔膚儀 貨到付款一看…竟是一隻牙刷！

2018年11月11日 07:41 中時 林郁平

警方提醒，進行網路購物交易，宜慎選商譽良好的電子商務平台交易，若遇到貨到付款消費爭議案件，可向負責運送宅配業者反映，請其配合協助提供寄件人聯絡資訊。(林郁平翻攝)

黃姓男子為了慰勞平日辛苦的太太，在知名拍賣平台訂購一台高級音波淨化潔膚儀，以作為結婚紀念日禮物，黃男注意到該賣家雖價錢較便宜，賣場卻沒有任何買家評價，不過，因金額可以接受，雖然心存質疑，但還是先下訂商品。

過幾日後，黃男收到國際物流公司傳送的手機簡訊，提醒商品已送至指定的超商，黃男至拍賣平台查詢，發現系統訂單狀態顯示「尚未出貨」，他心想既然已經收到簡訊提醒取貨，應該是拍賣平台資訊尚未更新，遂前往指定取貨超商，核對名字、手機跟金額都正確後，隨即付款返家，但準備開心與老婆分享開箱喜悅之際，卻赫然發現包裹內竟是一隻牙刷！

黃男回想訂購流程，才發現「魔鬼果真藏在細節裡」，自己早就一步一步踏入詐騙集團的陷阱。因為詐騙集團在各拍賣平台開設賣場，接到訂單後，並沒有循拍賣平台流程出貨，而是從大陸出假貨，由國際物流公司進行代收款動作，最後消費者收到全是劣質品。

警方表示，交通部公路總局已要求各大宅配業者，依規定於配送單記載寄件人(國際物流公司)的姓名、住址及電話，並建立明確退款機制。若包裹外有寄件人電話，可直接致電辦理退貨；若包裹外無寄件人名稱，亦無提供電話，可先致電送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，請宅配業者給予上一手寄件人的電話跟E-mail，詢問退貨流程。

刑事局165反詐騙諮詢專線提醒，進行網路購物交易，宜慎選商譽良好的電子商務平台交易，以維護自身消費權益，若真遭遇貨到付款消費爭議案件，可於7日內向負責運送宅配業者反映，請其配合協助提供寄件人聯絡資訊，取得資訊後再行持續聯繫，辦理後續退貨及退款事宜。

(中時 )