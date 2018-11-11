農民反了 民進黨支持者怒 吳音寧成代罪羔羊

2018年11月11日 00:25 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜熱潮橫掃全台，外溢效應危及民進黨各地縣市選情。當初將韓國瑜逼辭北農總經理一職，導致韓國瑜南下參選的相關人等，民進黨支持者漸起抱怨究責之聲。尤其，目前北農總經理吳音寧更成代罪羔羊，在其臉書留言可明顯看到民進黨支持者憤怒聲：「什麼東西啊，只會回彰化溪州幫自己的表哥站台，民進黨就是被你害的」、「韓國瑜是你惹出來的，現在你總經理做很爽很爽，早就叫你不要害民進黨」。

目前，高麗菜爆量價跌，10日台北果菜市場今日每公斤平均價為6.6元，一箱20公斤拍賣價不到150元，雲林大埤菜農含淚開放整片高麗菜田一顆10元自採。而農委會未能防範高麗菜盛產，提早動員進行疏導供銷處理，已造成新一波農業縣市民怨。

韓國瑜10日到雲林縣幫國民黨縣長候選人張麗善站台輔選，他表示，未來若當選要與張麗善一起成立農漁產業聯盟，替農民找外銷訂單，一定要讓南台灣全部一起動起來，大家一起拼經濟。他呼籲雲林人不要再忍耐，要用行動支持永遠和農漁民勞工站在一起的張麗善，也要現場的支持者打電話給高雄的雲林鄉親，拜託他們回來支持張麗善。

對韓國瑜到處鼓動農民起來票投國民黨，威脅民進黨長期把持農業縣市。民進黨支持者焦慮感爆增，紛紛在北農總經理吳音寧臉書留言「你現在就和韓國瑜叫戰，要不然今天立刻就下台。民進黨選才有救，民進黨員支持者怒」、「您的初衷呢？如今妳成為了自己心中最厭惡的人」、「妳害死民進黨了」，這情況絕非吳音寧接任北農總經理時想像得到的。

(中時電子報)