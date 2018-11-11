田中馬來了！最美的人情味風景 達德師生高鐵站設席奉茶

來自新加坡與馬來西亞的跑者，一下手扶梯就接到一杯溫熱清香的茶水。（謝瓊雲攝）

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來自新加坡與馬來西亞的跑者，坐在茶席前品茶（謝瓊雲攝）
來自香港的四名跑者旅人，對田中人的熱情好客和達德師生的好茶藝，留下深刻美好印象。（謝瓊雲攝）
達德商工觀光科師生連續三年在高鐵彰化站，擺設茶席，為提早一天抵達的田中馬跑者奉茶。（謝瓊雲攝）
達德商工觀光科師生連續三年在高鐵彰化站設席、奉茶，讓來自國內外的旅客跑者忍不住讚嘆，田中馬的人情味真的是最美、最有溫度的風景。（謝瓊雲攝）

田中馬來了！來自世界各地的跑者，10日即陸續抵達田中鎮，除了參與晚間熱鬧滾滾的選手之夜，達德商工觀光科學生昨更是昨天一早就到高鐵站設置茶席、奉茶，讓外地來的國內外跑者忍不住大讚，田中的人情味，果真是最美的風景！

今日清晨登場的田中米倉馬拉松，邁入第七年，今年吸引逾5萬名跑者報名、僅1.65萬人成功搶到名額。最年長跑者77歳全馬組，最年幼跑者8歲10K組，吸引18個國家、近千名外籍選手，成為全台少數吸引這麼多海外選手朝聖的賽事。

故鄉在田中的藝人方文琳，也將準備返鄉跑出生涯初半馬，今年田中鎮公所貼心服務，從前一天選手之夜踩街歡迎到賽事的降溫站、豐盛補給、熱情啦啦隊、晶片追蹤與光榮影音等，就是要給跑者們難忘的田中馬。

不過，幾乎所有外籍選手最難忘、感動的，就是一走出位在田中的高鐵彰化站，一下手扶梯衣著齊一、笑容親切可掬的達德商工觀光科學生，雙手奉上一杯溫熱茶水，讓人解渴、消暑氣。

達德商工許維純校長表示，田中馬是田中的驕傲，提升小鎮的能見度，也讓未來從事服務業的觀光科學子們，有機會學習以一杯茶的清香，拉近人與人間的距離。

她說，茶席就設置在站內大廳、大門走道內，素雅別緻的茶席前、端坐著身穿唐裝的茶藝師，讓旅人跑者們得以暫時停下腳步，駐足品茶、清談，欣賞田中的種種美好。

來自新加坡的張國華、馬來西亞的鐘震宇，兩人都是從網路中知道田中馬賽事，首次相約來參加，品茶後對田中馬的人情味立刻留下深刻印象；香港人周若琦也是第一次與3名好友一起來台灣跑田中馬，她笑著說田中人比台北人親切多了，原本很緊張，這杯茶讓她變得信心滿滿，一定會努力跑到終點。

(中時 )

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