台南》選舉謠言滿天飛 周奕齊哽咽流下男兒淚

2018年11月11日 04:20 中時 劉秀芬

台南市議員選舉第四選區（玉井、楠西、南化、左鎮）無黨籍候選人周奕齊，10日下午舉辦楠西鄉親大團結暨服務處成立大會，現場擠進上千民民眾。周奕齊在說明政見時，有感過去協助地方弱勢爭取福祉時所遇之種種困難與限制，加上近日選舉謠言滿天飛，他哽咽流下男兒淚。

隨著投票日逼近，4人爭取1席，當選率全台南最低的第四選區，選情越來越白熱化，政二代王開玹與周奕齊之爭最受人矚目。王開玹9日召開記者會表示，日前傳出他涉及餐會賄選，其實是他在餐廳與後援會幹部餐敘，他指責對手以抹黑、假新聞的手法誤導選民；其律師江信賢說，考慮對流言散播者提出違反選罷法及加重誹謗告訴。

周奕齊說，他回來家鄉奮鬥已經3年10個月，看到家鄉的年青人要出外打拚的無奈、老人在家的艱苦及孤單，他決心參選要改變這個現狀。但最近一直有人抹黑他，說他是告密者，因為對方對選情緊張了，他要鄉親不要再批評對方，一切讓司法去處理。但是，他不能諒解有人傳他父親周五六打人、是黑道，實情是其父親被打，礙於情面不張揚，卻反被傳打人。

當地人士表示，自從李全教事件後，大家對選舉話題都非常敏感，不輕易表態。但這次周奕齊服務處成立大會，包括前楠西鄉長郭日財、前玉井鄉長葉枝成、兩位前左鎮鄉長吳茂周及呂順令、楠西北極殿主委劉興漢都到場支持，可見在現任立委周陳秀霞及前立委周五六、周奕齊長年耕耘下，周家在地不管是中老年人或是年輕人選票，還是有基本票源。

(中時 )