滿足性慾與愛上別人有區別？ 人妻狂愛一夜情

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

「滿足性慾，和愛上別人的不忠行為是有區分的。」一名30已婚並育有子女的人妻，不避諱談及她的「性觀念」，她大方坦承在過去這些年，他一直背著丈夫和大約15名網友發生過一夜情，並嘗試過3P與找女同志。

據《每日郵報》報導，這位觀念新潮的人妻，今年30歲，而且是一家傳銷公司的主管，她說，婚外情僅僅是為了滿足性慾，這和愛上別人的不忠行為是有區分的。但假如海蒂發現丈夫有外遇，原因純粹是肉體需要，那她會努力說服自己。

這名人妻是在婚後5年開始背叛丈夫，據《蘋果》報導，她成為一家另類約會網站的註冊會員，甚至已經有5年時間，她加入該網站的目的是與不止一個伴侶「享受樂趣和不同的性體驗」。在過去的三年裡，她稱和15名網友發生過關係，嘗試過3P、一夜情和女同志性交，並在沉迷於「綁縛與調教、支配與臣服、施虐與受虐」。

「我喜歡被陌生人綁在一起、鞭打著玩。」人妻表示丈夫對床第之歡有不同的理解，「我的丈夫很平凡、很普通，他拒絕我在臥室裡建議的任何刺激的東西。」

不過，這名在世人眼中可能認為「行為不檢」的人妻也承認如果被丈夫發現了她的出軌行為，一定會鬧離婚，但為了他們的孩子，她希望這種事情不要發生，她說，「我曾認真考慮過離婚，但它會影響很多人，這不是一個選擇。」

(中時電子報)

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