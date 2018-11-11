11月11日三大報頭版要聞

2018年11月11日 07:08 中時電子報 綜合報導

@中國時報

最強菜販、雲林女婿韓國瑜與雲林女兒張麗善10日在西螺合體造勢，最近高麗菜價狂跌到破盤價，韓國瑜抵達時，2名農民拿高麗菜、白蘿蔔陳情，激動下跪問「為什麼賣不出去！」韓演說時表示，風調雨順卻是農民漁民流眼淚時，台灣農業真的生病了，東西賣不出去，內銷市場崩盤，他看到兩位農民下跪時，眼淚都流出來了，鄉親不要再吞忍了，用選票和行動支持關心農漁業和勞工的張麗善，盼翻轉農業縣。

唯一一場5位候選人都出席的台北市長辯論會昨日登場，一如預期4位候選人都鎖定現任市長柯文哲「狂轟」，尤其針對兩岸議題，國民黨候選人丁守中批柯論述反覆，「騙藍騙綠、又騙北京」；民進黨候選人姚文智則質疑柯作為首都市長，輕易接受大陸「兩岸一家親」口號，難道不知道下一句是「共圓中國夢」？柯文哲則說，這就是扣紅帽子，他又沒講過共圓中國夢這句話。

前總統馬英九拋出「不排斥統一」的「新三不」論述，昨引來蔡英文總統繼續猛轟，抨擊馬對主權問題退讓，並讓國際誤以為台灣人屈服。但馬不甘示弱，立刻回擊這次選舉與統獨無關，蔡以總統身分大打統獨之戰，莫名其妙、不知所云，「這樣當總統好意思嗎？」

國民黨高雄巿長候選人韓國瑜10日晚間來到茄萣，為巿議員候選人鄭東元站台，他強調，茄萣美麗的海岸線絕對不輸墾丁，如果將來劉家昌老師、鄭進一老師，願意把音樂、電影，各種藝術、文創帶到茄萣、路竹、湖內、阿蓮，將來當地一定能一飛沖天。

@旺報

中美外交與安全對話9日在華府登場，雙方針對台灣議題激烈交鋒，大陸防長魏鳳和特別以美國的南北戰爭比喻，指追求統一是黨和國家的目標，如果台灣從中國分裂出去，解放軍將「不惜一切代價」維護主權和領土完整；美國國務卿蓬佩奧則表示，美國與「民主台灣」關係堅定，並對大陸持續施壓脅迫他國限縮台灣國際空間的作法，表達關切。

在北京市台辦原主任王力軍半年前調任豐台區區長後，新任北京市台辦主任于慶豐8日到職。多位台商表示，對這位新主任很陌生，還沒有接觸過，只知道他是70後、很年輕，在服務台商台胞時，或許會有新的思維。

第12屆珠海航展上，中國兵器工業集團的「天龍」地對空飛彈家族又添新成員，天龍30（SKY DRAGON 30）作為新型中近程防空飛彈的首次曝光。

受到中美貿易戰影響，台灣自行車龍頭品牌巨大為了因應貿易戰，決定進行產能和產量的調配轉移，11月起將部分陸廠銷往美國的產能轉回台灣，因此將啟動兩班制，除了現有的日班外，更增加傍晚至凌晨的夜班，另外，還要擴增員工，本次將招募約300人左右。

@工商時報

上市櫃10月營收、第3季財報公布倒數計時，法人指出，台股歷經一波本益比修正潮後，資金目光將重新聚焦在長線趨勢向上的族群，包括5G、電動車、紡織及金融等，相關個股包括台達電、英業達、聚陽等13檔，特定買盤已提前卡位，可望催熱年底行情。

美國股市經歷10月股災後，受期中選舉落幕消除政治不確定性，一度帶動股市反彈，不料上周五科技股再度湧現賣壓，加上油價持續下挫拖累能源類股，造成美股3大指數當日全面收黑。

中美外交安全對話9日在美國華盛頓舉行，中方代表、中共中央政治局委員楊潔篪在會後記者會上表示，中美經貿問題應透過對話協商解決，中方大門始終敞開，他呼籲雙方團隊加強溝通，達成解決方案。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，美無意對中發起冷戰或圍堵政策，但要求中國採取負責且公平的行動。

台塑4寶日前業績說明會中，即以中美貿易衝突憂慮，全面調降第四季營運展望。針對中美貿易戰，總裁王文淵表示，目前看來還沒有和緩的跡象，台灣不可能獨善其身，會受到相當程度的波及，大家要做好長期抗戰的準備。此外，也要觀察11月底G20川習會的後續，台塑集團也會隨時關注。

(中時電子報)