NBA》拖垮火箭戰力？甜瓜被勸該退休了

2018年11月11日 07:36 中時電子報 盧品青

季外大費周章加盟火箭的「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)表現不佳，他被嘲笑前10戰投失72球，超過他進球、助攻、抄截、阻攻的總和，只能靠著身高去撿防守籃板。火箭隊的進攻效率為105.4，聯盟倒數第4，在安森尼上場時還會下降到90.0。

剛退休的傑佛生(Richard Jefferson)看著也很不忍，他對ESPN說，是時候輪到甜瓜退休了。「我沒有不敬的意思，甜瓜是殿堂級的球員，但這些都是過去式了，他不是以前的甜瓜了。有人擔憂他是否水土不服，我倒覺得他已經盡力了，他的實力就只剩這樣。」

傑佛生認為安森尼該做的就是學學韋德，準備來一季告別巡禮，因為他現在已經到職業生涯末段了。安森尼場均13.4分、5.4籃板、0.5助攻，前10戰只先發兩次。他其實才34歲，好友韋德(DwyaneWade)則是打到36歲才大幅下滑。

傑佛生是過來人，他當年在籃網與奇德(Jason Kidd)搭檔時可厲害了，體能好到可以飛天遁地，但他30歲就開始走下坡，他很清楚那種力不從心的感覺。「甜瓜跳不起來了，他前次勉強投進的那一球還是靠對手妨礙中籃才得分的，我們無法期待他能繳出更好的表現，他恐怕只是在加重隊友的負擔。」

(中時電子報)