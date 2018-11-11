高雄》韓國瑜成綠營最大夢魘 洪孟楷曝小英恐後悔...

農漁民西螺怒吼　盼韓國瑜救援找解方
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中時電子報
／綜合報導
圖為國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（資料照,林宏聰攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日在高雄高美醫專舉行旗山美濃造勢大會，吸引逾3萬名支持者到場，現場旗海飄揚，凍蒜聲不絕於耳。國民黨文傳會副主委洪孟楷指出，綠營最無法預防和阻擋的力量，就是一個韓國瑜的勢如破竹。他說蔡英文總統大概已後悔無數次，為了高年薪實習生，挑起韓國瑜的旋風，「這股士氣，將是今年選戰綠營最大的夢魘」。

原先不被看好的韓國瑜緊咬民進黨候選人陳其邁，讓高雄市長一役成為選戰焦點。韓國瑜這幾場造勢晚會湧入上萬名支持者，事先準備的椅子都被早早坐滿，讓韓國瑜聲勢持續看漲。

繼鳳山造勢晚會成功，韓國瑜日前在旗山的造勢湧進上萬支持者。對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇指出，韓國瑜造勢活動滿滿人潮、沸騰、期待、熱情、宣洩、高喊，韓用行動瓦解只有空戰的口語，陸戰短兵相接。這幾場造勢也說明了這會是場不一樣的選戰，眾人唱夜襲、支持者紛紛舉起手機照亮星空等，都是綠營候選人無法給民眾的感受。

洪孟楷說綠營最無法預防和阻擋的力量，就是韓國瑜的勢如破竹。洪說蔡英文恐怕已經後悔無數次，為了一位高年薪實習生，挑起韓國瑜旋風，也將是今年選戰綠營最大夢魘。

(中時電子報)

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