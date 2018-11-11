驚！減肥不吃澱粉 這4個器官都受傷

2018年11月11日 08:22 中時電子報 戴安瑋

很多人減肥多選擇不吃主食，包括飯、麵條等澱粉，有的甚至視米飯、麵條是洪水猛獸，多吃一點就會胖，但營養師常艷說，不吃米飯、麵條，會有更容易引起肥胖、低血糖到大腦退化、心臟病，肝腎疾病患病率增加及內分泌紊亂，營養不良等四大危害。

營養師常艷對《元氣網》表示，其實減肥時不吃米飯、麵條等主食，對身體一點好處都沒有，甚至有4點危害。

首先，她說，不吃主食，或者吃的很少，會讓你覺得沒吃飯，心理得不到滿足，容易引起暴食，不吃主食，就得用其他食物代替，可能會造成蛋白質和油脂的攝入超標，熱量超標更容易引起肥胖。

其次，主食吃的少，大腦得不到足夠的血糖供應，會影響記憶力和學習能力，人也沒有精神！大腦每天需要大約130g澱粉主食提供的能量，如果不夠就會造成精神不振，反應遲鈍，注意力不集中，嚴重影響大腦思維；再來是碳水化合物攝入變少，蛋白質和脂肪攝入過量，增加心臟病，心血管疾病，高尿酸症，痛風，糖尿病等的風險，還會增加腎臟負擔。

最後，是很多女孩在長期減少主食的情況下，很多女孩臉上會出現，長痘，長斑，脫髮、生理期紊亂，面色發黃等。有的甚至造成了閉經，這些都是由於身體一些營養素攝入不足，例如蛋白質、維生素、礦物質的減少造成的。

(中時電子報)