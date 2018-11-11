NBA》湖人隆多橫行霸道 槓上名嘴球評

2018年11月11日 08:25 中時電子報 盧品青

湖人隊隆多(Rajon Rondo)不改以往本色，他的壞脾氣一路波及到媒體，日前槓上了ESPN名嘴史蒂芬史密斯(Stephen A. Smith)。史密斯說：「隆多沒有指名道姓，但他當時就站在我旁邊對著我罵，他使用了很多不敬的言詞。」

這件事的起因是隆多上月與火箭爆發衝突，他向對手保羅(Chris Paul)吐口水的惡劣行徑引來撻伐，史密斯痛批隆多至少該被禁賽15場。隆多很生氣，認為史密斯根本是針對他，因為聯盟只罰他3場而已，保羅被罰2場，

若論兩人口才，20個隆多也講不贏史密斯，但是基於對湖人休息室的尊重，史密斯當場沒有回嘴。當然史密斯是很不爽的，他擁有體育界最大的發聲平台，隆多恐怕很快就要倒楣了。

史密斯說：「我可不是害怕隆多，我只是尊敬他才沒跟他當面吵。隆多離開塞爾提克、公牛、獨行俠、國王的時候，他那麼多八卦可講我都沒說，那是因為我尊敬他。」事實上詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)都被史密斯爆過料，他豈會怕隆多？

話雖如此，隆多也從來不是會擔心被說長道短的那種人。有人好奇隆多當時說了什麼，其實不問可知，還不是一句接一句的髒話而已。

(中時電子報)