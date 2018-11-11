高雄》選戰倒數 前黃俊英幕僚籲韓國瑜慎防「這事件」重演

2018年11月11日 08:56 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前黃俊英幕僚提醒韓國瑜：慎防「這事件」重演

年底選舉進入倒數13天，日前網路上再度流傳起2006年高雄市長候選人政見電視辯論會影片，當時的國民黨市長候選人黃俊英黃俊英就已提及，咱(高雄)現在最重要的問題就是經濟的問題，高雄已面臨經濟衰退、產業不振的問題，卻在選前之夜被民進黨指控走路工，進而落選，對此，前黃俊英團隊政策部執行長林清強接受媒體訪問時表示，「我相信這次不會再這麼老實啦」。

林清強接受《TVBS》訪問時說，當時對手指控黃俊英團隊發放走路工，當時有人就建議，是不是團隊也要召開記者會澄清？甚至要到對手(陳菊)總部去抗議，但可惜的是，當時黃俊英老師全部否決，因為，黃老師解釋，「現在就不能做競選活動啊」，林還說，「我相信這次不會再這麼老實了啦，韓國瑜和國民黨不會就這樣等待被攻擊」。

時任競選團隊核心成員、黃老師學生詹慧君接受《中天新聞》訪問時也表示，在12年前團隊推出的「政策白皮書，是彙整當時大高雄地區包括經濟的、勞工的、婦女的、甚至是青年就業的這些問題，廣結各方意見」，白皮書雖已泛黃，但放在現今來看仍一一受用，詹也指出，黃俊英老師覺得「高雄實在很可惜，真的可以發展得很好，可是因為政治因素，導致高雄沒有得到很好的發展」，他(黃)也從來沒有放棄高雄，他覺得高雄人都可以做得到，但是，「老師看不到了」。

而對此，網友們也紛紛難過表示，「黃老師，高雄人欠你一個道歉，今年希望你開眼，保護韓總當選」、「可惜了一個人才。老天流淚」、「高雄人11/24要還黃俊英，一個公道」、「黃俊英是用數字說話」，也有網友分析「黃不是預言，是他當時點出來了，這是一直以來都有的問題不是到現在才有」。

而所謂黃俊英事件，是指是2006年高雄市長選舉，國民黨高雄市長候選人黃俊英因選前之夜(8日)，民進黨陣營晚間11點50分召開記者會指控黃俊英發放走路工的「走路工」事件，讓選情一夕間翻盤，最後以1114票的些微差距敗給民進黨。結果事後臺灣高等法院高雄分院在民國96年11月16日(2007年)判決證明，所謂「走路工事件與黃俊英無關」，黃俊英在2014年1月10日於考試委員任內因肺腺癌病逝，享壽73歲。

(中時電子報)