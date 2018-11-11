天貓商城雙11再創記錄 1小時47分交易額破千億人幣

2018年11月11日 09:28 旺報 孫曜樟

全球矚目的大陸商業奧運「雙11購物節」又來到，天貓全球雙11再次創新紀錄，11日淩晨1點47分26秒，雙11交易額即突破1000億元（人民幣，下同，折合台幣為4500億元）。而在十年前第一個雙11時，全天交易額僅為5000多萬。如阿里巴巴集團CEO張勇先前所說「商業世界和消費生活經歷的新高度，在未來都會習以為常」。

2009年雙11剛開始時，首創「全球5折起，全國包郵」的玩法，這個在日後成為全球商業奇跡的活動，當年僅27個品牌參與。2012年淘寶商城更名為天貓，當年雙11全天交易額191億元。2014年阿里巴巴在美國上市，當年雙11開啟了ALL-in無線戰略，全天571億元的交易額中，無線成交占比42.6%。

2017年天貓雙11全天交易額突破1682億元。就在這場大狂歡上，阿里CEO張勇說，每年雙11都會出現很多新的驚喜，新的商業現象和商業力量，在這裡有萌芽和展現。

今年的天貓全球雙11，參與品牌從2009年的27家增加到18萬家，一開場就不斷刷新交易紀錄，首先在21秒破10億，比去年再快7秒；2分05秒破百億，比2017年快了近一分鐘；4分20秒破191億，超越2012年全天成交額，比去年快了1分半；前一小時成交額比去年多了約100億元。

十年間，雙11從一個「光棍節」大促銷活動，成長為一場商業奧林匹克。天貓總裁靖捷表示，今年的天貓雙11是涵蓋吃喝玩樂全領域的阿里巴巴整個數字經濟體的雙11，是新零售和全球化的雙11。

而阿里經濟體中的多元化商業場景及其所形成的資料資產，正與阿里在高速推展的雲計算結合，共同形成獨特的「阿里巴巴商業作業系統」，並全面賦能商家、企業和品牌完成數位化轉型。

(旺報 )