刷臉和指紋支付 將成雙11主流

天貓雙11用時2分鐘成交額破百億元人民幣。 圖／楊日興

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旺報
孫曜樟

天貓商城（改名前為淘寶）雙11走到第十年，在最初的幾年，支付系統經常難以應付瞬間放大的交易量，但近兩年情況明顯好轉，支付系統越來越方便，甚至引進生物辨識的刷臉和指紋支付，成今年雙11購物支付主流。

支付寶方面表示，智慧化的支付保障系統將以高穩定性保證消費者天貓雙11購物的順滑與流暢。由阿里自主研發的雲計算系統，以及Ocean Base資料庫，足以承載雙11全部的流量，可以保證消費者的購物體驗。據螞蟻金服CTO程立說，自今年起，支付保障系統可以自動進行計算和調優，智慧躲避風險、保障安全。

同時，生物支付、70種消費保險以及區塊鏈技術也將為消費者護航。據瞭解，為了讓用戶順利秒殺，支付寶一直在探索各種方便又不出錯的科技，以生物識別技術為基礎的指紋和刷臉支付將成為今年雙11的主流。資料顯示，輸入6位元元密碼平均需要3秒，而指紋支付只需要1秒，大大縮短了支付時間。而刷臉支付也為銀髮族參與雙11搶購提供便利，不用擔心輸錯密碼。

為保證支付安全，在雙11期間，支付寶還將通過風險感知模組檢測黑產攻擊，風控引擎自動更新風險模型，提升風險攔截效率。

與此同時，70種消費保險也上線，2018年海外消費者跨境購物也將首次享受退貨保險。此外，螞蟻金服還首次將區塊鏈技術規模應用到天貓11。在天貓國際商城包括鑽石、奶粉、保健品等，來自上百個國家和地區的超過1.5億件跨境商品，都裝上了區塊鏈「身份證」，消費者只要打開支付寶、天貓、淘寶掃一掃，就能看到商品從海外採購到國內配送等重要環節的全通路資訊。

(旺報 )

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